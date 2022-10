Lutto Renato Pozzetto: la situazione drammatica che spezza il cuore

La scorsa estate è morto all’età di 91 anni il fratello di Renato Pozzetto, famosissimo e molto amato attore comico che ricordiamo soprattutto per alcuni cult cinematografici come Il ragazzo di campagna e per aver fatto parte del duo comico Cochi e Renato.

Sapevate che Renato Pozzetto aveva un fratello? Lui si chiamava Ettore e aveva compiuto 91 anni lo scorso aprile. Ettore Pozzetto era il fratello maggiore di Renato che lasciava, oltre al più famoso fratello minore anche la moglie Lucia e i figli Rossella e Riccardo che hanno ringraziato tutta la città di Varese per la grande vicinanza dimostrata in quei giorni complessi.

L’ultimo film che ha visto Renato Pozzetto protagonista è del 2021, Lei mi parla ancora di Pupi Avati, dove accanto a lui troviamo anche Stefania Sandrelli in una struggente storia d’amore che va oltre la morte. Negli ultimi anni, com’è giusto che sia vista anche l’età Pozzetto ha centellinato molto le sue partecipazioni ai film, anche se le proposte non sono mai mancate.

Diversi anni intercorrono fra Oggi sposi, commedia corale del 2009 di Luca Lucini e Ma che bella sorpresa di Alessandro Genovesi del 2015, fino ad arrivare alla pellicola di Pupi Avati di quasi due anni fa.

Di certo Renato Pozzetto è tra gli attori comici più grandi che il cinema, la televisione e lo spettacolo in generale hanno avuto. Oggi l’attore comico milanese ha 82 anni e ancora riscuote un grande successo, soprattutto fra coloro che lo ricordano nelle commedie citate prima o negli sketch con Cochi.

L’infanzia di Renato Pozzetto e il passaggio a Milano

Ettore Pozzetto era il maggiore, oltre che di Renato, di altri due fratelli, Achille (anche lui scomparso) e Giorgio. L’uomo non aveva mai avuto contatti con il mondo dello spettacolo e aveva lavorato per diversi anni da Ignis-Ire a Gemonio dove i Pozzetto si stabilirono durante la Guerra mentre a Milano c’erano i bombardamenti.

È proprio questo il luogo nel quale ha trascorso la sua infanzia Renato. Genomio è stata la culla della sua formazione e degli anni più felici, anche se l’attore non ha mai parlato apertamente della propria famiglia e come tutte le celebrità ha sempre cercato di tenersi lontano dal gossip.

Infatti della famiglia di Renato Pozzetto non si è mai saputo nulla, per questo molte persone non sapevano nulla di Ettore, o degli altri fratelli, oltre che per il fatto che nessuno di loro a parte Renato Pozzetto è famoso.

Naturalmente la necessità di lavorare e di portare avanti la propria carriera lo ha spinto a trasferirsi proprio a Milano da dove provenivano i suoi genitori e questa parabola, dalla provincia alla metropoli piena di occasioni sembra quasi voler rimandare ad alcune storie che vediamo nei film, per esempio proprio Il ragazzo di campagna. Ma l’amore per la sua terra non è mai passato e ogni volta che ha potuto Renato Pozzetto è sempre tornato lì.