Donatella Rettore, la confessione sulla triste malattia: “È un male molto…”

Donatella Rettore si confessa e si mette a nudo per raccontare del tumore al seno del periodo in cui ha sofferto di attacchi di panico e della depressione. Lo ha raccontato a Verissimo.

Donatella Rettore ha raccontato la sua vita e le difficoltà che ha dovuto affrontare nel corso della sua vita, durante un’intervista con Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo.

Oggi la cantante sembra essersi lasciata tutto questo alle spalle e questo si è visto anche nella sua ultima partecipazione a Sanremo 2022. Donatella Rettore si esibiva insieme a Ditonellapiaga con il brano Chimica che è diventata una delle hit più ascoltate la scorsa stagione.

Del resto Donatella Rettore è l’interprete di alcuni tra i più importanti successi degli anni Ottanta come Lamette, Kobra, Splendido Splendente e molti altri che sono rimasti dei grandi cult della musica pop.

Davanti a Silvia Toffanin, Donatella Rettore ha mostrato una maggiore coscienza di sé e una grande forza, anche a seguito della diagnosi di neoplasia maligna in seguito alla quale ha dovuto subire due interventi e la talassemia. Problemi di salute che l’hanno costretta a rivedere le sue abitudini di vita, per quanto riguarda l’alimentazione per esempio Donatella Rettore è diventata vegetariana. In generale la cantante ha iniziato a fare più attenzione a certe cose e rispettare di più il pianeta.

Anche l’estate è stata un periodo proficuo per la musica, Donatella Rettore ha iniziato la collaborazione con Tancredi con cui ha prodotto il brano Faccio Da Me, canzone che riprende la disco music tipica del suo stile ma con la veste del tormentone contemporaneo come se ne vedono da qualche anno a questa parte.

Donatella Rettore e i problemi di salute

Tra i drammi di cui ha parlato durante l’intervista con Silvia Toffanin, c’è anche la perdita di un figlio, ha detto: “Oggi avrebbe 23 anni”. Ha perso il bambino quando era all’Ariston per il Festival di Sanremo: “Mi ero sottoposta a cure ormonali e mentre facevo Sanremo lo persi”.

L’ultimo album pubblicato da Donatella Rettore è stato Caduta Massi, uscito nel 2011, ma ultimamente si è dedicata anche alla scrittura occupandosi della sua autobiografia dal titolo Dadauffa. Proprio in questo libro che potremmo definire “confessione” la Rettore racconta diffusamente del dramma che ha vissuto in passato, la diagnosi di tumore al seno che ha dovuto affrontare e sconfiggere.

Siamo nel mese di ottobre, quello della prevenzione e proprio di questo argomento si è fatta portavoce Donatella Rettore come testimone di un’esperienza che, purtroppo, può capitare nella vita di ogni donna ma che si può affrontare più facilmente con la prevenzione.

Ma Donatella Rettore ha dovuto anche affrontare la depressione e gli attacchi di panico e quelli per un certo periodo non venivano neppure diagnosticati. Lo ha raccontato più volte anche Paola Perego che ha detto di averne sofferto e di non aver avuto una diagnosi precisa per molto tempo Donatella Rettore dice: “È un male molto insidioso. Sono andata in analisi, ma devi avere anche tu la volontà di uscirne. Sei lì, tranquilla, che ti mangi un gelato e arriva il morso alla gola, e pensi di morire”.

Nel caso della cantante gli attacchi di panico l’hanno portata in più di un’occasione a interrompere un volo al momento del decollo: “Ho fermato un aereo due volte”.