Renato Pozzetto, dopo il ricovero d’urgenza preoccupa la reazione scioccante del figlio Giacomo

Nelle ultime ore la situazione allarma enormemente. Dopo il ricovero di Renato Pozzetto ecco come ha reagito il figlio Giacomo lasciando tutti senza parole.

Uno dei più celebri personaggi del panorama comico del nostro Paese, amato da tutti per le sue innumerevoli commedie all’italiana è sicuramente e indubbiamente Renato Pozzetto, il quale in queste ultime ore ci sta facendo fremere di ansia per le sue poco note condizioni di salute.

Cosa che più allarma i fan di lunga data è la reazione del figlio Giacomo che ci lascia intendere che qualcosa sia accaduto. Quello che è successo è a dir poco preoccupante.

Renato Pozzetto, le sue condizioni preoccupano tutti

Renatone meneghino, classe 1940, conosciuto da tutti per il suo celebre e inossidabile “Taaac”, ha regalato all’Italia tra gli inizi degli anni Sessanta e Settanta capolavori cinematografici come: “Il ragazzo di campagna”, “Lui è peggio di me”, “Ricky & Barabba” e molti altri. Proprio lui ha accusato un malore che lo ha obbligato al trasferimento immediato all’ospedale.

Fonti vicine alla famiglia dell’attore rivelano una triste notizia, da ben quattro giorni Renato si troverebbe in prognosi riservata. Ancora nessuna indiscrezione ufficiale è trapelata da parte di medici e dell’equipe di professionisti che seguono con impegno il caso. Sappiamo solo con certezza che la sua corsa verso il nosocomio di Varese è stata causata da un malore improvviso.

Questa non è affatto la prima volta che il comico ci tiene sui carboni ardenti per le sue condizioni fisiche, nel 2017 ad esempio, si è visto costretto a cancellare alcune date dei suoi spettacoli teatrali sempre per motivi legati alla salute e solo due anni fa la storia si è ripetuta quando Pozzetto è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale San Raffaele di Milano.

Ma è proprio a causa della reazione incredibile del figlio che oggi siamo più preoccupati che mai.

Giacomo e la reazione che terrorizza i fan

In seguito a questa scoraggiante notizia appresa, tutti si aspettavano di poter finalmente tirare un sospiro di sollievo grazie alle dichiarazioni delle persone a lui più vicine, come ad esempio il figlio Giacomo che purtroppo ha deciso di aumentare le nostre ansie non condividendo informazioni rassicuranti con il pubblico.

La situazione di riservatezza così estrema non lascia ben sperare, perché mai scegliere di lasciare i fan in questa situazione di non consapevolezza? Per riserbo? Prudenza? O forse scaramanzia?

Giacomo evita il confronto coi giornalisti e con la stampa, decidendo di declinare l’invito a rilasciare qualsiasi informazione, seppur piccola ma magari preziosa, che avrebbe potuto sollevare gli animi dei tantissimi ammiratori del grande attore partenopeo, che invece si vedono costretti ad attendere buone notizie tanto sperate e desiderate.