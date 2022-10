Noemi Bocchi, il litigio è terribile: “Pugni e calci”. Spaventoso dramma per la compagna di Totti

Noemi Bocchi, la nuova compagna di Francesco Totti, si è ritrovata al centro di un litigio pesantissimo che le ha lasciato un trauma indelebile. Paura enorme per la donna

Momenti di terrore per Noemi Bocchi, l’ormai conosciutissima compagna di Francesco Totti: la donna è stata protagonista di un litigio drammatico condito da calci e pugni. Un’esperienza terribile che l’ha spaventata.

Ormai la conosciamo tutti bene: Noemi ha fatto la sua apparizione neanche un mese dopo l’annuncio della separazione tra Totti e Ilary. Il suo e di Totti è un amore nato lo scorso dicembre, quando ormai la crisi con la showgirl era irrecuperabile. Secondo il racconto dell’ex calciatore, per lui sono stati anni molto difficili che sono culminati nella rottura della coppia.

Er pupone sta lottando contro Ilary dopo 20 anni di matrimonio. Lui ha accusato l’ex moglie di avergli sottratto i rolex dalla cassaforte e, cosa ben più grave, di averlo fatto pedinare per mesi da un investigatore privato. La showgirl ha speso una cifra folle per seguire gli spostamenti dell’ex marito e cercare di incastrarlo.

Noemi Bocchi, il brutto litigio

Suo malgrado Noemi Bocchi continua a campeggiare sui titoli di giornale insieme agli altri due protagonisti di questa storia. La nuova compagna dell’ex calciatore è pedinata costantemente da fotografi e giornalisti che vorrebbero strapparle qualche dichiarazione in merito alla questione Totti – Ilary. I cronisti non la lasciano proprio in pace, neanche dopo la sua richiesta di non tormentarla.

La donna, tra le altre cose, è finita in un litigio terribile che l’ha segnata per sempre. La discussione è nata per via degli attriti tra lei e l’ex marito Mario Caucci, patron del Tivoli calcio: i due si sono scontrati diversi anni fa e la donna ha denunciato un misfatto accaduto diversi anni fa proprio ad opera di Caucci.

L’uomo, poco dopo la separazione tra i due, si sarebbe recato a casa di Noemi in preda alla gelosia e avrebbe cominciato a colpire la porta di casa con calci e pugni per farsi aprire. La paura, com’è facile immaginare, è stata enorme, tanto che la donna si è trovata a prendere provvedimenti contro l’ex marito e denunciarlo.

L’episodio è riemerso pochi giorni fa durante un’udienza in tribunale che riguarda proprio alcuni vecchi problemi della coppia. La loro separazione è tuttora una ferita aperta e ci sono ancora molte questioni irrisolte di cui i due devono occuparsi. Quel che è certo è che per Noemi e Totti le cose non sono affatto facili nell’ultimo periodo: entrambi stanno fronteggiando una separazione tutt’altro che semplice.