“È una storia malata nata per morire”, parole al veleno contro Belen e De Martino. Spunta il terzo incomodo

Svelati alcuni retroscena sul matrimonio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Tra loro si insinuano nuovi personaggi e c’è chi non crede alla reunion.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono una delle coppie più amate e chiacchierate del gossip italiano. I due si conoscono da ben dieci anni quando s’incontrarono per la prima volta negli studi di Amici di Maria De Filippi e s’innamorarono perdutamente.

All’epoca la loro relazione creò uno scandalo incredibile poiché entrambi erano impegnati con altre persone ossia Emma Marrone e Fabrizio Corona. Belen e Stefano, però, contro ogni previsione si sono sposati e hanno avuto un figlio Santiago, iniziando una bellissima vita insieme. In realtà la loro relazione ha subito vari alti e bassi e per ben due volte si sono lasciati e hanno intrapreso relazioni con altre persone.

Nonostante i lunghi periodi separati Belen e Stefano hanno trovato più volte la via per tornare insieme forti dell’amore tra loro e per il loro bambino Santiago. Durante l’ultima separazione Belen ha avuto un’intensa relazione con Antonio Spinalbese dalla quale è nata la piccola Luna Marie.

Come affermato da Belen stessa per Stefano non è stato facile riavvicinarsi a sua moglie dopo che questa ha avuto una figlia da un altro uomo, ma De Martino è stato capace di entrare nuovamente nella vita della Rodriguez con tatto e rispetto.

A distanza di qualche mese dalla reunion arrivano nuove dichiarazioni sulla coppia e su un terzo incomodo abbastanza conosciuto. Si tratta di Antonella Fiordelisi attuale concorrente del Grande Fratello molto in intimità con il ragazzo di Forum Edoardo Donnamaria.

Le dichiarazioni di Alessandro Rosica

Alessandro Rosica ha confessato qualcosa di molto interessante sul settimanale Mio. Ecco cosa ha dichiarato: “Stefano non solo frequentava Antonella Fiordelisi ma anche altre showgirl, proprio come Belen in quel periodo frequentava altri uomini. Loro questo non lo hanno mai nascosto e negato.

Ad esempio si è parlato di un flirt tra Belen e Michele Morrone. Sapeva che lui aveva la sua vita. Non dimentichiamo il presunto flirt con Alessia Marcuzzi: è per questo, si è detto all’epoca, che lei lo aveva buttato fuori di casa. Stefano e Antonella sono rimasti amici. Non si seguono più sui social per ovvie ragioni”.

Affermazioni molto forti ma che mettono in evidenza un passato abbastanza burrascoso per la coppia Stefano Belen. Alessandro aggiunge una sua opinione personale circa l’amore ritrovato tra i due coniugi. Rosica dice: “Sono abbastanza complici e non dimentichiamo che hanno un figlio insieme. Io sono certo che questa relazione, comunque, finirà di nuovo. La fedeltà durerà pochi mesi. È una storia malata nata per morire”

Secondo l’investigatore social, insomma, tra la Rodriguez e De Martino non si prospetterebbe alcun futuro e i due sarebbero legati solo da un profondo legame affettivo rappresentato anche dal piccolo Santiago.

Alessandro Rosica svela nell’intervista anche gli attuali rapporti di Belen con Spinalbese, concorrente del GF, e afferma: “Si sono lasciati in modo molto brusco. Si limitano a comunicare solo in virtù delle esigenze della bambina che hanno avuto insieme”.

Fino ad ora i fatti dicono, però, che la relazione tra Belen e Stefan procede a gonfie vele e che Antonino, malgrado Luna Marie, è un ricordo lontano.