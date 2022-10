“Io e De Martino siamo ancora sposati…” la rivelazione di Belen Rodriguez sconvolge i fan

Belen Rodriguez confessa la sua situazione attuale con Stefano De Martino e i veri motivi dei due allontanamenti dal padre di suo figlio.

La showgirl Belen Rodriguez è stata di recente ospite nei salotti di Verissimo, programma di punta di Mediaset condotto da Silvia Toffanin. Attualmente al timone di “Tu si que vales”, Belen ha parlato della sua tumultuosa vita amorosa e soprattutto di quello che sembra il grande amore della sua vita Stefano De Martino. Il loro amore è nato dieci anni fa negli studi di Amici di Maria De Filippi quando il ballerino era ancora fidanzato con Emma Marrone.

Insieme hanno avuto un figlio, Santiago, e poco dopo si sono sposati coronando il loro sogno. Purtroppo, però, dopo qualche anno la relazione è giunta al termine e i due sono andati avanti con persone diverse. La loro è stata una relazione fatta di alti e bassi, ricca di colpi di scena che li ha portati ad avvicinarsi ed allontanarsi per ben due volte. In uno di questi due allontanamenti, Belen Rodriguez ha avuto una figlia dal parrucchiere Antonio Spinalbese con il quale, però, è finito dopo molto poco, circa due anni e mezzo.

Adesso, con Stefano De Martino è tornato il sereno e i due sono più innamorati che mai. Nell’intervista a Verissimo ha raccontato della loro storia che sembra davvero un film. Ecco le sue parole a Silvia Toffanin:

“Nel 2011 l’ho visto la prima volta, nel 2012 è successo il patatrac ci siamo sposati, prima abbiamo fatto un figlio. Siamo sposati ancora punto è molto simpatica la storia perché abbiamo chiesto il divorzio una volta non è arrivato perché siamo tornati insieme subito. Poi ci siamo rilasciati. Poi mi sono distratta un attimo. Poi ci siamo rilasciati. Il mio mascalzone preferito. Abbiamo chiesto il divorzio un’altra volta e il giudice giustamente ha detto “aspetta un attimo perché secondo me per come vanno le cose…”

“Ho aspettato, siamo tornati insieme ed è scaduta per due volte la richiesta di divorzio. quindi siamo ufficialmente sposati da sempre. È una notizia esclusiva. È stato complesso. Io mi sono concessa un’altra possibilità che non è andata a buon fine. Naturalmente ci ho sperato, altrimenti non l’avrei fatto. Quando non è andata e si sono divise le strade io incontrato di nuovo lui che in realtà c’è sempre stato nella mia vita. Dopo la seconda volta che non era facile per nessuno ma soprattutto non era facile per quel signore là perché ha avuto un figlio da un’altra persona.

Quindi rientrare nella mia vita comprendeva accettare questa bambina che non è sua. Io soltanto per questa motivazione ne ho altre ma solo per questa già per me ha vinto tutto provo tanta stima per questo atteggiamento punto per me è una cosa incredibile quella che lui è riuscito a fare. [..]

Siamo riusciti a stare separati per poco tempo, alla fine della fiera. Mi sono pronunciata tante volte, con buoni propositi sempre, e continua a farlo all’interno di me stessa ce la viviamo con più riservatezza, con un’altra maturità, con un’altra consapevolezza di noi…

La Rodriguez racconta le motivazioni della fine del matrimoni entrambe le volte: “io non mai guardato le tasche di un uomo, però quando una donna è così forte e potente e a un introito così alto e complesso per un uomo non è ancora realizzato riuscire ad amarti, a rispondere rispettarti, a proteggerti soprattutto.

Siamo donne toste che ci bastiamo da sole quindi la mancanza di parità ci ha reso la vita più complessa. Oggi vedere Stefano che è sviluppato una carriera meravigliosa con le potenzialità che ha con le risorse che ha e vederlo soddisfatto, sereno, felice, alla pari mi rende tutto più semplice. Non è il principe consorte, esatto”.