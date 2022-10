Melissa Satta, la confessione è spiazzante e lascia tutti di stucco! Inimmaginabile

Melissa Satta si è sbottonata completamente circa alcune questioni private che ha raccontato senza remore sui suoi canali social sorprendendo tutti. Ecco cosa ha raccontato.

Melissa Satta la conosciamo tutti, è una delle showgirl più amate della televisione e i suoi esordi in Tv sono stati molto simili a quelli di tante altre che come lei hanno voluto intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo. La showgirl infatti ha iniziato la sua carriera televisiva come valletta nel programma di Canale 5 Mio fratello è pakistano del 2005 condotto da Teo Mammucari.

Forse non tutti sanno che Melissa Satta è nata in America, precisamente a Boston anche se entrambi i suoi genitori sono sardi, originari della provincia di Sassari e si trovavano in America per motivi lavorativi. Proprio l’essere nata negli Stati Uniti le ha permesso di avere anche la cittadinanza americana.

Melissa ha anche un passato da sportiva, una curiosità poco nota circa il suo passato, la ex valletta ed ex velina, infatti, ha praticato il karate a livello agonistico tanto da aggiudicarsi la cintura marrone. Ma non è finita qui perché la giovane Melissa ha anche giocato a calcio nella squadra femminile del Quartu Sant’Elena.

La sua carriera di modella è invece iniziata all’alba del 2000, quando appena sedicenne iniziò come modella presso Venus Dea Agency di Cagliari. Dopo la maturità classica Melissa si è poi trasferita a Milano per frequentare la IULM e da lì dare così avvio alla sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Come forse ricorderete la sua vita privata è stata segnata da relazioni con alcune celebrità come quella avuta con Daniele Interrante dal 2003 al 2006 e quella più famosa con il bomber Christian Vieri fra il 2006 e il 2011.

Ma è stato proprio nel 2011 che la sua vita è cambiata, quando ha iniziato una relazione con il calciatore Kevin-Prince Boateng da cui ha avuto il primo figlio Maddox Prince Boateng. I due sono poi convolati a nozze nel 2016 per poi separarsi nel 2020 dopo un periodo di tira e molla.

Le confessioni di Melissa Satta

Come molte celebrità amano fare anche Melissa Satta dedica del tempo ai suoi followers in una sorta di “dialogo” o “confessionale” mentre svolge un’altra attività. In questo caso le confessioni shock sono state fatte mentre si truccava in un video mozzafiato che la mostrava in tutta la sua bellezza. In questa occasione la soubrette si è lasciata andare ad alcune confidenze.

Innanzitutto, dal momento che si tratta di una separazione recente Melissa Satta ha chiarito alcuni dubbi da parte dei fan sulla sua vita privata: “Mamma e papà continuano a dare sempre e per sempre amore ai propri figli. Non è mai facile una separazione, ma con intelligenza si cerca di gestire al meglio. L’amore per i figli è per sempre”.

Melissa ha poi fatto una confessione molto sentita e commossa sulla sua storia con il calciatore e queste sono state le sue parole, rilasciate tra le lacrime, nel salotto di Verissimo: “è stata la storia più importante della mia vita. La fine del matrimonio per me è stato un dolore enorme. È stato un rapporto d’amore stupendo con difficoltà e cambiamenti. Siamo sereni e abbiamo deciso di prendere ognuno la propria strada”.

Malgrado la triste fine del rapporto con Boateng però intorno a lei girano rumors circa un possibile nuovo flirt in corso, sembra, con Mattia Rivetti, fondatore del brand Stone Island. Al riguardo la ex velina non conferma e non smentisce anche se i due sono stati paparazzati insieme a Venezia. Le sue parole sulla questione possibile nuovo amore, anche non famoso, sono le seguenti: “Fidanzati non famosi in futuro? I compagni si scelgono con testa e cuore. Alla fine siamo tutti persone”.