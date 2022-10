Arriva il bacio in pubblico tra Francesco Totti e Noemi Bocchi: immagini pazzesche

Ci siamo, è successo! Per Francesco Totti e Noemi Bocchi è arrivato il primo bacio pubblico, ma non solo, i due si sono baciati durante un’occasione davvero speciale dove erano presenti anche i figli di quella che ormai posiamo definite a tutti gli effetti una coppia.

Dopo mesi di speculazioni riguardo alla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, da quando a inizio luglio hanno confermato la volontà di entrambi di porre fine al loro matrimonio durato vent’anni e dal quale sono arrivati tre figli, intorno a loro si è scatenato un vero putiferio mediatico che non ha risparmiato davvero nessuno.

Si è parlato tanto di tradimenti e di relazioni extraconiugali, inizialmente era uscita la notizia di un probabile amante della famosa conduttrice con il quale la stessa aveva scambiato dei messaggi poi intercettati dell’ex calciatore. In seguito, dopo le foto pubblicate dal settimanale Chi che vedevano Francesco sotto casa di una misteriosa donna, si è iniziato a speculare sul fatto che fosse lui da avere un’amante, così abbiamo imparato a conoscere il nome di Noemi Bocchi.

Ormai la Bocchi non è più una novità, è definitivamente stata ‘sdoganata’, è stato lo stesso Totti, durante la famigerata intervista rilasciata al Corriere della Sera a confermare le voci sulla loro relazione e sì, Francesco e Noemi hanno una relazione. Questo però, a quanto detto dall’ex capitano giallorosso, sarebbe capitato in conseguenza a una profonda depressione dovuta all’aver scoperto il tradimento della moglie con diversi uomini. Un momento molto oscuro per lui il quale si è lasciato ‘coccolare’ e aiutare proprio da Noemi per uscirne e da qual momento tra di loro è iniziato qualcosa che a oggi si è tradotta in una relazione.

Per quanto la Bocchi in questo periodo abbia tenuto un profilo più che basso, chiudendo tutti i suoi profili social e sfuggendo all’occhio sempre vigile delle fotocamere, poco tempo fa è arrivato quale bacio che tanti aspettavano.

Relazione ufficializzata tra Francesco Totti e Noemi Bocchi

Proprio il 27 settembre Francesco Totti ha festeggiato il suo quarantaseiesimo compleanno in un locale poco fuori Roma che riportava un cartello con scritto “festa privata” per mantenere riservatezza, immancabili ovviamente i figli Cristian e Chanel, gli amici di sempre e lei, la sua nuova compagna Noemi Bocchi, così come il Messaggero ha raccontato, si è trattato di una serata sobria, una cena a base di pesce, appena scattata la mezzanotte è arrivata una torta al cioccolato con le immancabili candeline.

Così il Messaggero ha svelato nel dettaglio, “Allo scoccare della mezzanotte la torta con 46 candeline (a base di cioccolato) e il bacio con Noemi davanti a tutti gli invitati. Quasi a sancire una nuova vita lontano da colei che gli è stata accanto da quando era giovane”

Insomma, sembra proprio che Totti abbia chiuso un capitolo importante della sua vita e sia pronto per aprirne un altro.