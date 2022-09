Non avete idea delle origini di Noemi Bocchi. Sapete chi è sua mamma?

La donna più chiacchierata del momento Noemi Bocchi non si nasconde più. Con il Pupone, ormai, vivono la storia alla luce del sole ignari di pettegolezzi e malelingue. Ma chi è Noemi? Da dove viene la sua famiglia?

Da quell’11 luglio giorno in cui Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la loro separazione ufficiale ne è passata di acqua sotto i ponti. Dopo alcune settimane di totale riserbo da parte dell’ex coppia, Totti ha deciso di rilasciare un’intervista bomba in cui si difendeva dalle accuse di traditore.

Secondo l’ex calciatore a far traballare il rapporto matrimoniale sarebbe stata per prima Ilary Blasi rea di aver scambiato messaggi piccanti con altri uomini e di averne incontrati altri con l’aiuto della parrucchiera e amica Alessia.

Nell’intervista shock, Totti ha confessato come la situazione tra i due non sia per nulla distesa anzi tra pare che Ilary abbia messo mano sui Rolex posseduti da Francesco e lui di contro le avesse nascosto le sue costose borse firmate. Una situazione ai limiti, si dice, che però necessita di trovare una soluzione proprio in funzione del bene per i loro tre figli, Christian, Chanel e Isabel.

Comunque, nel quadro familiare è rientrata da subito la figura di una donna, Noemi Bocchi. La Bocchi è colei che ha fatto perdere la testa all’ex calciatore, la donna alla quale lui si è affidato durante i suoi momenti bui quando con Ilary non riusciva ad arrivare ad un punto d’incontro.

Per settimane hanno vissuto la loro relazione lontano dai riflettori, però, l’occhio attento dei fotografi è sempre riuscito ad immortalarli frequentare gli stessi posti e le stesse persone. Adesso che Totti ha deciso di rivelare a tutto il mondo l’amore per Noemi, tutti siamo curiosi di conoscere un po’ di più sulla bella romana.

Chi è Noemi Bocchi?

La nuova fiamma di Francesco Totti ha 34 anni ed è una famosa flower designer. La donna pare essere inserita e conosciuta negli ambienti più In della capitale grazie ad una famiglia abbastanza abbiente e nota a Roma.

Noemi Bocchi ha studiato all’Università privata LUMSA la cui cifra di mantenimento ammonta addirittura ad oltre seimila euro l’anno. Per cui, è facile dedurre come la Bocchi non provenga da zone umili e l’incontro con Totti è avvenuto, proprio perché provenivano dagli stessi posti cool.

Noemi ha due bambini da una relazione precedente con Mario Caucci, il team manager del Tivoli Calcio, amministratore delegato della Caucci Marble oltre che essere un grande tifoso della Roma. Con Totti la relazione è iniziata a detta del pupone dopo Capodanno anche se i due hanno un legame speciale da novembre 2021, molto prima dell’annuncio dell’addio tra lui e la Blasi.

Ora la donna ha tutti gli occhi puntati su di lei, ma Noemi Bocchi, con grande tatto, cerca di defilarsi da rumors e illazioni per dedicarsi alla sua famiglia e al suo nuovo incredibile amore.