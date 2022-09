Elenoire Ferruzzi racconta il percorso di transizione: “Impossibile riconoscerla” | le foto del passato

Elenoire Ferruzzi entra al Grande Fratello Vip come prima concorrente transgender, portando sul piccolo schermo un tema delicato. Le foto del suo cambiamento hanno lasciato tutti senza parole.

Elenoire Ferruzzi è una concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Una donna forte e determinata, che ha superato un percorso di transizione difficile e sofferto.

Una lotta per far stare in sintonia il suo corpo e il suo sentire, e poi l’accettazione da parte della società. Insomma, Elenoire porta in prima serata un tema fondamentale ed estremamente delicato da affrontare pubblicamente.

Lo scontro tra Elenoire Ferruzzi e Sonia Bruganelli

In studio c’è Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, con cui Elenoire sembra non avere un buon rapporto. Prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, infatti, la concorrente aveva scritto un post su Instagram che recitava: “Una ces** presuntuosa e cattiva con il porro sul labbro che conserva per il minestrone…”. Per questo motivo si prospetta fuoco e fiamme tra le due.

Tornando a parlare del suo percorso, Elenoire ha ammesso di aver scoperto la sua femminilità all’età di 20 anni. Dopo aver acquisito quella consapevolezza, ha iniziato un percorso di transizione che l’ha portata a sottoporsi a molteplici interventi, tra i quali un delicatissimo intervento di vaginoplastica, della durata di tredici ore.

Nel consueto video di presentazione che il Grande Fratello manda in onda prima che il concorrente varchi la fatidica porta rossa, la Ferruzzi ha ripercorso le tappe fondamentali della sua storia di vita.

Subito c’è stato un piccolo battibecco con la Bruganelli, che le ha risposto così: ”Quando tra un mese sarai esaurita, con le unghie spezzate, avrai litigato con tutti e piangerai, depressa, in confessionale…mi troverai qui. Ricordati che potrei essere la tua peggior nemica…”.

Sicuramente tra loro non scorre buon sangue e Alfonso Signorini dovrà gestire un rapporto difficile, partito fin dalla prima puntata con il piede sbagliato. Ma mai dire mai, perché le due potrebbero scoprire nel corso dei mesi una sorprendente affinità che le potrebbe portare ad avvicinarsi.

Il percorso di transizione

Nel descriversi, la Ferruzzi ha spiegato: “Sono un’artista, sono un’attrice, sono un’icona gay e sono una donna all’ennesima potenza! Una donna plus!“.

Inoltre, facendo un tuffo nel passato, Elenoire ha raccontato: ”Il mio nome di battesimo era Massimo, ma Massimo ed Elenoire sono praticamente la stessa persona. Io ero una bambina in un corpo sbagliato, non volevo che la mia vita fosse una bugia e me ne sono sempre fregata altamente del giudizio altrui”.