Tomaso Trussardi e la notte passata con Michelle Hunziker: Le foto clamorose

Si parla di un possibile ritorno di fiamma fra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker, altra coppia famosa scoppiata lo scorso inverno e di cui si è tanto parlato. Stanno per tornare insieme? Sembra che il signor Trussardi sia stato avvistato a casa della ex moglie. Ecco cosa sappiamo.

Pare ci siano addirittura delle fotografie che vedono Tomaso Trussardi a casa della ex moglie Michelle Hunziker e che lascino pensare a un ritorno di fiamma fra i due. Come vi abbiamo raccontato lo scorso gennaio è stata resa nota la separazione tra i due dopo sette anni di matrimonio e due figlie. Per un breve periodo Michelle aveva frequentato Giovanni Angiolini, un ortopedico che aveva anche partecipato al Grande Fratello. Adesso sembra, stando a quanto riporta il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini che tra i due vi sia un ritorno dell’amore.

La foto in questione che starebbe circolando negli ultimi giorni vede Tomaso Trussardi varcare la soglia dell’appartamento di Michelle Hunziker a Milano. I due hanno due figlie Celeste e Sole e pare che l’uomo si sia trattenuto a casa della ex moglie per tutta la notte e sarebbe andato via il giorno seguente.

Michelle torna con Tomaso?

Come abbiamo visto nel corso di questi mesi dopo la separazione ufficiale annunciata attraverso un comunicato congiunto, Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker hanno condotto vite separate, lui preso dai suoi impegni di Amministratore della casa di moda e con il suo amato levriero, dividendosi il tempo con le figlie e lei presa anche dalla sua altra famiglia, quella con Aurora Ramazzotti che di recente ha anche annunciato la sua gravidanza. Michelle e Eros dunque saranno presto nonni.

Per quanto riguarda la vita sentimentale quella più attiva è stata sicuramente quella di Michelle con la sua storia iniziata a marzo con Giovanni Angiolini e proseguita quest’estate con scatti che li hanno visti insieme anche se alla fine di agosto era già sfumato tutto.

Il settimanale di Alfonso Signorini avrebbe fatto riferimento alla gravidanza di Aurora Ramazzotti come ulteriore prova di questo riavvicinamento che sarebbe avvenuto anche con la stessa Aurora con cui i rapporti si erano raffreddati. Questo riavvicinamento anche tra Aurora e il patrigno lascerebbe pensare a un ricongiungimento generale della famiglia. Per il momento i diretti interessanti non si pronunciano sull’argomento. Staremo a vedere nei prossimi giorni se salteranno fuori ulteriori notizie.

Di sicuro una notizia come questa sarebbe la prima davvero positiva nel panorama delle coppie e delle ex coppie famose dal momento che fin dall’alba di questo 2022 c’è stata la rottura di molte coppie storiche, basti pensare alla vicenda Ilary Blasi – Francesco Totti. Insomma sul fronte gossip ne succedono sempre delle belle, quindi il ritorno di un amore fa sempre piacere.