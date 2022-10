Flavia Vento esplode: “Parlerò…”, le confessioni su Totti sono sconvolgenti | Rivelazioni che fanno tremare

Anche Flavia Vento è stata tirata dentro la storia che sta infiammando il gossip: la showgirl ha parlato ai microfoni di Striscia, le cose si fanno pericolose

Nella querelle tra Totti e Blasi mancava solo Flavia Vento per completare il quadro di una separazione difficile e piena di segreti. Lei e l’ex calciatore erano finiti nel mirino di Fabrizio Corona, che aveva svelato una presunta scappatella tra i due poco prima del matrimonio di Totti e Ilary.

La showgirl era stata attaccata pesantemente insieme all’ex capitano della Roma per i loro presunti tradimenti. Entrambi avevano negato le accuse e col tempo ci si è dimenticati di questa storia. Oggi, dopo 20 anni, si è tornati a parlare dello scandalo, e questa volta Flavia ha parlato.

La soubrette ha confidato qualcosa ai microfoni di Striscia che potrebbe mettere nei guai Ilary Blasi. E lei quei microfoni li conosce molto bene, visto che nel 2005 ha condotto alcune puntate del programma, insieme a Pino Insegno e Pino Campagna.

Oltre al presunto flirt con Totti, Flavia ha avuto diversi amori nel corso della sua vita. Tra questi c’è la storia con l’attore Fabrizio Bentivoglio, che si è conclusa, a detta sua, per la differenza di età tra i due. Poi c’è stata quella col regista Mimmo Calopresti, finita a causa di alcune litigate che col tempo sono peggiorate.

In seguito c’è stato un flirt con Marco Prato, coinvolto nell’omicidio di Luca Varani e poi morto suicida in carcere. Infine la showgirl ha avuto una storia, seppur molto breve, con Emanuele Di Gresy, un nobile di origine francese.

Oggi Flavia è single, o perlomeno non ci sono indizi su una love story all’attivo. La showgirl non si è mai sposata e non ha mai avuto figli.

Flavia Vento, le sue parole fanno tremare

Nessuno si aspettava un intervento da parte di Flavia Vento, eppure lei è una dei primi a essere stata coinvolta nella storia d’amore tra Totti e Ilary. Poco prima del matrimonio tra i due erano uscite molte notizie di una presunta notte di passione tra l’ex calciatore e la soubrette, mai confermato dai due.

Oggi, dopo 20 anni, la showgirl è tornata a dire la sua ai microfoni di Striscia la Notizia. Valerio Staffelli ha raggiunto Flavia per chiederle di dire la sua sulla separazione dell’anno, e in particolare sulla frase di Ilary che ha sconvolto tutti. “Si è attapirata dopo che Ilary ha detto che se avesse parlato avrebbe rovinato cinquanta famiglie?” ha chiesto Staffelli a Flavia.

Lei inizialmente ha risposto con ironia: “Io non ho famiglia e sono casta da dieci anni” ha detto ridendo, poi si è lasciata andare a un’altra dichiarazione: “Un giorno, quando vorrò parlare, parlerò. E spero che da qualcuno arriveranno delle scuse…”

A chi è rivolta la frecciatina? A Ilary, Totti o qualcun altro? Di certo la showgirl sa qualcosa di cui ancora non vuole parlare, ma il suo è un chiaro monito per il futuro.