Vite al Limite: Tamy Lyn pesava quasi 300 kg, adesso lascia senza parole: ecco com’è diventata

Tamy Lyn Murrell, una dei pazienti di Vite al Limite, ha affrontato un cambiamento incredibile. Oggi è irriconoscibile

Gli spettatori di Vite al Limite sanno ormai che i pazienti del dottor Nowzaradan, se si impegnano, possono raggiungere risultati impressionanti. È quello che è successo a Tamy Lyn Murrell, che oggi è quasi irriconoscibile.

La donna aveva partecipato all’edizione del 2018 del programma. Era stato il marito a convincerla a rivolgersi al medico più famoso della televisione, perché il suo stato era ormai troppo grave per essere risolto da soli.

Tamy Lyn ha avuto un’infanzia molto difficile: a soli otto anni ha perso il padre, morto a causa di un attacco di cuore, e ha dovuto convivere con una madre depressa che ha reso la vita impossibile a lei e ai suoi fratelli.

La donna ha subito numerose vessazioni per la sua situazione, e così ha cominciato a mangiare senza freni, trovando nel cibo l’unica via d’uscita e valvola di sfogo per sentirsi meglio. Il suo rapporto con esso è andato via via peggiorando, fino a quando non è più riuscita a smettere di mangiare.

Quando il dottor Nowzaradan l’ha conosciuta, Tamy Lyn pesava ben 268kg. All’epoca la donna aveva 45 anni ed era fortemente a rischio di un attacco di cuore. Il medico ha deciso di aiutarla e così è iniziato il percorso di Tamy Lyn verso il dimagrimento.

La strada non è stata affatto semplice: più volte la donna è stata sul punto di arrendersi, ha avuto pesanti crisi e ha attraversato periodi molto bui. Alla fine, con enormi sforzi, Tamy Lyn ha accettato di dover faticare per riprendersi in mano la sua vita e ha deciso di seguire le indicazioni del medico.

Vite al Limite, l’incredibile metamorfosi di Tamy Lyn

Purtroppo durante il percorso di dimagrimento Tamy Lyn è stata abbandonata dal marito. I due avevano un figlio insieme, ma né questo né la sua determinazione a cambiare è servita a impedire la separazione. L’uomo ha deciso di andarsene perché non era più in grado di supportarla a dovere.

La donna però non si è fermata, nonostante il duro colpo, e alla fine del suo lavoro col medico è arrivata a pesare 157kg, perdendone 111. Un risultato davvero eccezionale che Tamy Lyn ha sfruttato per dimagrire ancora di più: oggi è irriconoscibile.

La donna ha continuato il percorso e oggi sta meglio che mai: è sorridente ed è consapevole di aver seguito la strada giusta, nonostante le difficoltà. Ora è piena di fiducia e vive la vita al massimo.