Maria De Filippi: ecco perché l’ha lasciata, “Mi rimarrà nel cuore” | una separazione dolorosa

Maria De Filippi abbandonata da lui: un saluto davvero triste che ha scosso i fan della conduttrice di Mediaset

Maria De Filippi ha affrontato una separazione molto difficile da un personaggio molto vicino a lei. I due sono sempre stati inseparabili. Molti forse avranno già capito di chi si tratta. La confessione è stata molto dolorosa.

Ma la conduttrice gode della vicinanza di tanti suoi colleghi e soprattutto dei suoi fan: la De Filippi è tra i personaggi più amati della televisione italiana. Tutto merito della sua naturalezza e della sua professionalità. Il talento della conduttrice è indiscutibile, e senza di lei molte trasmissioni non sarebbero state le stesse.

In particolare la sua presenza ad Amici è stata fondamentale per aiutare gli studenti e farli emergere dopo il talent. La conduttrice ha sempre saputo valorizzare i giovani talenti e stargli vicino durante le tappe del loro non sempre facile percorso.

Sono tanti i nomi di artisti che sono emersi dal talent show di Mediaset. Tra questi spiccano Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Stefano De Martino, Pierdavide Carone, Annalisa, Antonino, The Kolors, Irama, Sangiovanni, Marco Carta, Valerio Scanu, Loredana Errore e tanti altri.

Personaggi che tutti conosciamo e amiamo e che hanno raggiunto un’immensa fama non solo nel panorama italiano. Senza Maria De Filippi probabilmente non sarebbe stata la stessa cosa: i talenti sono cresciuti sotto il suo occhio attento.

La conduttrice è legata al giornalista Maurizio Costanzo dal 1995: per i due è stato amore a prima vista. Costanzo, avendo compreso subito il talento della donna, l’ha voluta come sua assistente e poi è nato l’amore. Nel 2004 i due hanno adottato Gabriele, che lavora a Uomini e Donne, dietro le quinte.

Maria De Filippi, un doloroso addio

Di recente una persona molto importante per la conduttrice ha parlato del loro allontanamento sofferto. Un “amore” molto particolare che è finito dopo che i due hanno preso strade diverse nella loro carriera.

Kledi Kladiu, ex maestro di Amici, ha ricordato con commozione il suo rapporto speciale con la conduttrice. “Maria è tosta ed esigente ma anche io lo sono e su questo siamo molto vicini, ha fiuto per le persone. Ho lavorato insieme a lei per 17 anni, tuttora siamo in contatto è una persona corretta e ogni tanto se la prende quando le fai qualche torto, questo lo devo dire. È una persona che è rimasta nel mio cuore, non soltanto per quello che mi ha dato, ma perché è una persona seria questo lo apprezzo di lei”.

I due sono stati molto vicini durante il lavoro ad Amici, e uscì addirittura una gossip su una loro presunta relazione. “Tuttora si parla che io sarei quello che con Maria De Filippi ha avuto una storia. Questa cosa mi fa ridere, ci ridiamo insieme. Lei è stato il mio talent scout. È stata la persona che mi ha dato fiducia, rispetto, spazio. Ha fiuto, è precisa, è una donna generosa. Su tante caratteristiche siamo anche compatibili. Siamo amici, siamo sempre in contatto e le chiedo dei consigli di continuo“.