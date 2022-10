GF Vip, la concorrente se ne va così: le cause della fuga sono strazianti

L’opinionista Sara Manfuso nella giornata del cinque ottobre ha lasciato definitivamente la casa del Grande Fratello. Quello che è successo nel reality l’ha scossa pare averla scossa troppo.

Quest’anno, Il Grande Fratello sta regalando tantissimi colpi di scena e non tutti positivi. Purtroppo, il reality condotto da Alfonso Signorini si è reso protagonista di una bruttissima pagina di televisione dopo l’abbandono di Marco Bellavia. Lo storico conduttore di Bim Bum Bam, infatti, ha deciso di lasciare il gioco dopo che i demoni della depressione sono tornati a farsi vivi proprio nella casa più spiata d’Italia.

I suoi comportamenti al limite non hanno trovato la comprensione del gruppo dei coinquilini che ha agito da branco, deridendolo ed emarginandolo. Questo atteggiamento da parte dei compagni di avventura di Marco ha spinto l’uomo a fuggire dalla casa per dedicarsi alla sua salute mentale.

Inutile dire che è subito partita un’ondata di disapprovazione e d’imbarazzo da parte del web e non solo su come è stato trattato Marco. Il pubblico ha espresso, però, totale solidarietà all’ex concorrente.

Nella puntata di lunedì, Alfonso Signorini ha deciso di punire severamente i Vip ricorrendo addirittura alla squalifica per alcuni di questi. Ginevra Lamborghini, infatti, è stata costretta a lasciare la casa per le brutte parole rivolte a Marco.

La ragazza, infatti, ha pronunciato queste dure parole: “Meriti di essere bullizzato!” Giovanni Ciacci, invece, è uscito dopo un televoto a quattro colpevole di aver avuto un modo di fare troppo duro nei confronti di Bellavia e per questo il pubblico l’ha condannato.

Dopo la bruttissima puntata di lunedì Sara Manfuso ha percepito un forte senso di colpa per una situazione così intensa da spingerla a lasciare definitivamente la casa. Svelate, ora, nel dettaglio le cause dell’uscita.

Le dichiarazioni di Sara Manfuso

Sara Manfuso ha abbandonato la casa nel pomeriggio del cinque ottobre salutando per sempre i suoi compagni ai quali ha confessato la necessità di andare via per proseguire le sue battaglie sociali. Queste le sue dichiarazioni agli inquilini.

“Ragazze sono tranquillissima, ho comunicato tutto ed ho spiegato i motivi anche a loro. Sono contenta di esserci stata. Però dopo quello che è successo non ci riesco. Non sto bene. Il punto è che non posso stare qui con questo stato d’animo e non ci riesco proprio. E appena esco contatto Marco e ve lo saluto. Alcuni valori li ho e li difendo a testa alta. Fuori dirò che non siamo tutti insensibili. Mi raccomando, vi voglio bene e vi seguirò da fuori”.

La decisione di abbandonare, quindi, è legata alla questione Marco Bellavia ed infatti la donna afferma: “Dopo quello che è successo voglio stare bene con me stessa e non tradire la mia storia”. E ancora “Prima della nomination di giovedì scorso ho parlato 1 ora e mezzo con Marco. Lui si è sfogato, ha pianto, ci siamo anche abbracciato, ma ad un certo punto ho capito che non potevo far altro per lui perché quello che stava passando era fuori dalla sua portata”.

La moglie del deputato Andrea Romano, allora, non riusciva più a continuare questa avventura a cuor leggero, così ha rinunciato per sempre ad un’esperienza importante.