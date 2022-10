Valeria Marini: salta fuori ex amante, un personaggio impensabile, rivelazione scioccante

Valeria Marini ha sempre fatto parlare di sé oltre che per la sua carriera costernata di successi anche per un passato amoroso davvero spumeggiante. Adesso arriva una rivelazione incredibile. Il nome della ex è molto celebre.

Ecco che arriva una dichiarazione shock di Valeria Marini: confessa un amore passato, volto molto noto della musica italiana. L’uomo è stato un grande deejay e grande esponente del rap nostrano. Ha incrociato la sua strada con quella della Marini da molto giovane ma ha lasciato un segno nel cuore della showgirl.

La Marini attualmente sta vivendo un momento professionale molto bello. La donna, infatti, è una concorrente del programma condotto da Carlo Conti Tale e Quale Show, diventato uno spettacolo cult della tv. Valeria Marina si è detta davvero entusiasta di partecipare a Tale e Quale Show soprattutto perché ha la possibilità di mettersi alla prova e migliorare le sue capacità artistiche.

Queste le sue parole in un’intervista: “Mi è sempre piaciuto, è un bellissimo spettacolo grazie alla professionalità di Carlo Conti”. In una puntata Valeria ha avuto la possibilità di interpretare un personaggio celebre negli anni ’90-2000 ossia Britney Spears con il brano di punta “Toxic”.

Lo show ha raccolto alcune critiche ma nonostante alcune difficoltà tecniche è riuscita a portare avanti lo spettacolo e ad esibirsi al meglio delle sue possibilità. Ad affiancare Carlo Conti nel programma ci sono tre giudici molto severi: Loretta Goggi, Malgioglio e Giorgio Panariello per i quali però la Marini esprime profonda ammirazione.

Per quanto riguarda la questione amorosa, la Marini ha deciso di tutelare un po’ di più il suo privato. Ha avuto molte relazioni pubbliche ma adesso arriva una rivelazione che riguarda gli albori della sua carriera.

L’amore giovanile di Valeria Marini

In un’intervista rilasciata a Nouva Sardegna, uno dei giornali della sua terra, Valeria Marini ha parlato un po’ del suo lavoro e degli inizi della carriera. Valeria Marini, infatti, ha fatto la ragazza immagine per una discoteca a Portorotondo e ha sempre cercato di lavorare molto per arrivare dove è giunta fino ad ora.

Adesso la donna è una vera e propria diva ma un tempo Valeria Marina si è veramente rimboccata le maniche. Nell’intervista ha continuato a parlare della sua gioventù raccontando di una sua vecchia fiamma davvero famosissima. Si tratta di Jovanotti il celebre rapper ora cantante affermato.

I due sono stati fidanzati per un po’ di tempo e la Marini ha riferito a proposito di che: “Era stupendo, una persona unica. Amava la musica più di ogni altra cosa, un genio. E ci siamo innamorati”. Insomma, questo racconto ha dell’incredibile e adesso Valeria Marini guarda al passato con gli occhi di malinconia.