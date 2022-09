Valeria Marini, un dramma incredibile: “molto violento”, il dolore si ripete

Valeria Marini, ospite di Belve di Francesca Fagnani, ha raccontato un enorme dolore che si porta dentro e che è stata costretta a vivere per due volte.

Siamo abituati a vederla sorridente e allegra, ma Valeria Marini ha affrontato per due volte un dolore enorme che l’ha segnata nel profondo. Vittima della cattiveria di uomini, la showgirl ha raccontato tre episodi molto gravi della sua vita, che in pochi conoscono.

La showgirl è nata a Roma nel 1967 e ha raggiunto la popolarità negli anni ’90, quando è diventata primadonna di diversi varietà del Bagaglino. Nella sua carriera è stata attrice in spettacoli teatrali, serie TV e film per il cinema.

Ha inoltre condotto numerose trasmissioni, come il 47° Festival di Sanremo, Scherzi a parte, Domenica in e I raccomandati. Ha partecipato poi a diversi reality show; tra questi ci sono L’isola dei famosi, Grande Fratello VIP, Circus e Temptation Island Vip.

La showgirl è una donna sempre molto solare, scherzosa e sorridente, e proprio per questo motivo in pochi conoscono la sua storia e il dolore che ha dovuto affrontare. Durante un’intervista ha raccontato di un terribile episodio che ha vissuto quando aveva solo 15 anni. Valeria Marini è tornata a parlare dell’interruzione di gravidanza che sua madre le ha costretto a fare.

“Non sapevo che avrei avuto un’interruzione di gravidanza, sono andata in una clinica privata, ero una ragazzina. Mia mamma l’ha fatto per il mio bene perché comunque questo amore che avevo per questa persona non era sano. Lui era molto violento. Mia madre mi ha cambiato la vita, mi ha dato la possibilità di allontanarmi, di non rimanere imprigionata a una persona che non mi amava e mi faceva del male. Non posso fare altro che ringraziarla. Il suo è stato un atto d’amore“.

Valeria Marini, il dolore si ripete

Valeria Marini è stata costretta ad affrontare il dolore di un aborto imposto per ben tre volte. Una volta è successo durante la sua relazione con Vittorio Cecchi Gori, durata sei anni. “Una sera, dopo l’ennesima lite, ho avuto una tremenda emorragia. Non mi sono neanche fatta ricoverare” ha raccontato.

In seguito, verso la fine del loro rapporto, Valeria ha scoperto di aspettare un altro bambino e ha comunicato la notizia al suo compagno. La sua risposta è stata raggelante: “Ero disposta a qualsiasi sacrificio, ma quando ho dato la notizia a Vittorio, la sua risposta è stata: “E come facciamo ad andare in barca?”. Di comune accordo abbiamo deciso di interrompere la gravidanza, ma non ho mai smesso di pensare a un figlio“.