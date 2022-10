Grande Fratello Vip, “In puntata lo cacciamo”: smascherati i discorsi vergognosi dei concorrenti

Nuovo scandalo al Grande Fratello VIP: alcuni concorrenti, tra i quali Elenoire Ferruzzi, Sara Manfuso e Giaele De Donà, hanno esternato pensieri preoccupanti

Al Grande Fratello VIP non fa in tempo a finire uno scandalo che ne inizia subito un altro. La vicenda di Marco Bellavia non si è ancora conclusa che un’altra compare sul web in un video andato virale: alcuni concorrenti, tra i quali spiccano Elenoire Ferruzzi, Sara Manfuso e Giaele De Donà, hanno fatto alcuni commenti davvero assurdi.

Il cast di quest’anno si sta rivelando piuttosto problematico. L’abbandono della casa da parte di Marco Bellavia ha colpito tutti nel profondo: tutto il web si è mobilitato per supportare l’ex conduttore, attaccando i concorrenti che lo avevano bullizzato e insultato, costringendolo a lasciare il GF VIP in preda alla disperazione.

Nella scorsa puntata Alfonso Signorini ha chiesto scusa all’ex concorrente e ha parlato in nome di tutta la produzione riconoscendo la gravità dei comportamenti perpetrati. Si è rivolto in particolare a Giovanni Ciacci e Ginevra Lamborghini, che hanno detto le cattiverie peggiori a Bellavia.

I due sono usciti dalla casa nell’ultima puntata. Ciacci è stato escluso tramite il televoto: il 97% dei telespettatori ha scelto di eliminarlo. Un risultato mai visto prima d’ora. Per Ginevra Lamborghini, invece, c’è stato un provvedimento ben più grave: la ragazza è stata squalificata dal reality show.

L’atmosfera di quest’anno è molto discriminatoria, e dopo Bellavia continuano gli attacchi tra i concorrenti. Il pubblico è ormai molto amareggiato dalla questione scoppiata la scorsa settimana, ed è difficile che perdonerà altri sbagli da parte dei partecipanti al GF VIP.

Grande Fratello VIP, discorsi preoccupanti

In un video che circola sul web si vedono Elenoire Ferruzzi, Sara Manfuso, Giaele De Donà e Antonio Spinalbese che parlano di Nikita Pelizon, modella e influencer, esternando pensieri piuttosto sconclusionati sulla ragazza.

I quattro sostengono che la Pelizon porti con sé un’aura di cattiva sorte, e che quindi bisogna starle lontani. “Mamma mandami un corno” dice la Ferruzzi. Giaele De Donà rivela di averlo con sé, e Sara Manfuso la invita a portarlo: “Guarda domani in puntata cacciamolo”.

Sempre Elenoire ha affermato di essersi messa un po’ di sale sopra la testa per scacciare la cattiva influenza di Nikita. La ragazza è rimasta un po’ esclusa dagli altri concorrenti e, anche se l’intento non è di attaccarla, i telespettatori lo hanno ritenuto un comportamento discriminatorio.

Elenoire Ferruzzi sembra molto vicina alla squalifica, almeno a giudicare dalla volontà del web. Dopo la brutta pagina di televisione appena passata, forse saranno presi nuovi provvedimenti.