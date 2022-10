Allo scoperto il motivo della rottura tra Totti e Ilary: “Si tratta di cinque anni fa…”

La separazione tra Ilary e Totti si tinge di nuove dichiarazioni shock. Questa volta Paola Ferrari svela un retroscena clamoroso che fa capire le origini di una crisi ormai insuperabile.

Il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a tenere banco nei media italiani e nei giornali di gossip. Nuove dichiarazioni fanno luce su una crisi che ha origine da tempo e che adesso è arrivata ad un punto di non ritorno. L’undici luglio Ilary e Totti hanno annunciato al mondo il divorzio ufficiale dopo vent’anni di matrimonio e tre figli insieme lasciando i fan completamente di stucco.

Eppure, qualche avvisaglia della crisi c’era stata già a febbraio 2022 prontamente però smentite da Ilary a Verissimo che in realtà cercava di nascondere le problematiche coniugali per proteggere i suoi figli. Dopo l’annuncio i due hanno vissuto l’estate separate, lei in giro per il mondo lui rimasto a Roma per stare vicino alla sua nuova fiamma Noemi Bocchi.

Il silenzio portato avanti dai due è stato interrotto da un’intervista bomba che Totti ha rilasciato al Corriere della Sera in cui ammette come sua moglie sia stata la prima a tradire. Dopo aver scoperto messaggini piccanti sul cellulare di Ilary si è buttato definitivamente nelle braccia della bella Noemi.

Francesco Totti ha inoltre dichiarato che sua moglie, in preda alla rabbia, gli ha rubato i Rolex mentre lui di tutta risposta le ha nascosto le borse firmate. Una storia che ha dell’assurdo ma che adesso si condisce nuove dichiarazioni questa volta fatte da Paola Ferrari, giornalista sportiva Rai.

Le dichiarazioni di Paola Ferrari

Secondo la Ferrari i problemi di coppia sarebbero iniziati già molti anni, precisamente quando Totti ha lasciato il calcio nel 2017. Da quel momento la vita del calciatore è cambiata drasticamente poiché ha dovuto abbandonare una delle cose più care della sua vita.

Francesco ha ammesso anche nell’intervista la sua necessità di vicinanza da parte della moglie, un supporto che però pare essere mancato. Queste le dichiarazioni della Ferrari fatte a La Vita in Diretta di Alberto Matano: Ho visto alcuni momenti. Tutto nasce cinque anni fa quando lui lascia il calcio…”, ha esordito, così, Paola Ferrari, specificando: “Lui che ha vissuto un momento molto complicato doveva andare a Miami a giocare con Nesta, lo aveva detto anche ai figli…”

Ilary era estremamente riluttante all’idea di lasciare l’Italia, il suo lavoro per andare in un altro paese ed è per questo che avrebbe opposto resistenza al trasferimento. “In qualche modo, poi, è stata Ilary Blasi a voler restare in Italia, perché lei tiene molto al suo lavoro e fa bene perché è giusto, ma non gli ha lasciato spazio…” E ancora: “Non gli ha lasciato quello spazio in quel momento molto difficile per lui…”. In sostanza, da quell’istante le strade di Ilary e Francesco Totti avrebbero iniziato a separarsi. Lei è andata avanti in modo egoistico, ma anche corretto…”

La scelta di non seguire un eventuale trasloco a Miami di Francesco Totti da parte di Ilary Blasi ha dato inizio ad una profonda frattura diventata insanabile così tanto da portare al definitivo addio.