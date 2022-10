Avete visto il compagno di Alba Parietti? Foto inequivocabile, è amore

Alba Parietti ha trovato finalmente l’amore: da mesi frequenta un uomo più giovane. Arriva la foto che suggella l’amore.

Alba Parietti è una delle donne più ammirate della tv italiana. La sua carriera parte dagli anni 80, si consolida negli anni 90 e diventa una vera e propria icona dello spettacolo nostrano. La combinazione di bellezza, ironia e personalità ha fatto sì che la Parietti potesse cavalcare l’onda del successo per molti anni.

La donna ha un figlio nato dal matrimonio con Franco Oppini chiamato Francesco Oppini con il quale ha un rapporto strettissimo. I due hanno dimostrato il profondo amore che li lega dopo la partecipazione di Oppini al Grande Fratello vip 5. Durante il programma Francesco Oppini aveva parlato di un tragico lutto che tuttora continua a turbarlo: si tratta della fidanzata Laura, scomparsa a causa di un incidente stradale.

Per anni ha dedicato la sua vita per stare accanto a suo figlio Francesco Oppini e ha messo da parte le relazioni con gli uomini in nome di un’indipendenza soprattutto emotiva. Ed è grazie a quei lunghi periodi sola, in cui ha avuto la possibilità di conoscere sé stessa, che adesso la Parietti pare aver trovato il vero amore. Il nome dell’uomo accanto alla showgirl è Fabio Adami, un manager romano di 55 anni.

I due non si nascondono ed ecco che arriva la foto che dimostra il loro amore.

Le immagini di Alba Parietti e il suo nuovo compagno

Dopo aver preso parte alla scorsa edizione di Tale e Quale Show la Parietti ho avuto un grande successo di pubblico. Inoltre, la donna è molto attiva sui social e con i suoi follower condivide momenti di vita lavorativa e privata: non mancano gli scatti con il suo amato figlio ma adesso arriva uno che sugella la relazione con il suo nuovo compagno Fabio Adami.

La storia con Adami dura da sette mesi e i due pare siano più felici che mai. Tra i due la differenza di età di ben 15 anni sembra non essere per nulla un problema, anzi la donna si dichiara estremamente soddisfatta e molto più ha contenta rispetto a quando aveva trent’anni. A Leggo Alba Parietti ha dichiarato:

“Quest’età me la sto godendo troppo. E ha ragione chi dice che i 60 sono i nuovi 40. […] Sono contenta di quello che mi vivo e si vede”. Rispetto al rapporto tra Francesco Oppini e il nuovo compagno la Parietti ammette quanto i due si trovino davvero d’accordo e afferma: “Francesco ha trovato un amico, non solo un patrigno… d’altronde hanno solo 15 anni di differenza”.

Ora, Alba Parietti pubblica una foto sul suo profilo Instagram che dimostra il loro grande amore. A seguito dell’immagine ecco la dolce didascalia: “Inizia il settimo mese insieme… I mesi più belli, sempre insieme, più intensi e allegri che abbia mai vissuto”.

Le parole e le immagini non mento Alba Parietti è innamorata.