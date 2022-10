Gigi D’Alessio, terrore per il figlio dopo il ricovero in ospedale: “Sono costretto…”. LDA annulla il tour, ecco le condizioni di salute

Momenti di terrore per LDA, il figlio di Gigi D’Alessio: il ragazzo è stato ricoverato all’ospedale per un improvviso malore. Il cantante ha dovuto annullare il suo tour. Ecco cosa è successo e quali sono le sue condizioni.

Momenti di puro terrore per Gigi D’Alessio: suo figlio, il giovane cantante LDA, è stato ricoverato all’ospedale in seguito a un malore. I fan sia del cantautore che del ragazzo si sono preoccupati molto per le sue condizioni di salute. Ma come sta ora?

LDA, all’anagrafe Luca D’Alessio, è il talentuoso figlio di Gigi D’Alessio e Carmela Barbato. Il ragazzo ha 19 anni ed è molto legato a suo padre. LDA ha seguito le orme di Gigi ed è diventato anche lui un cantante: la scorsa primavera ha partecipato ad Amici 21, la scuola di giovani talenti della De Filippi. Il suo talento è stato apprezzato in particolare da Lorella Cuccarini.

A differenza di suo padre, LDA predilige il rap come genere musicale. Nel 2017 ha duettato con Il Mago nel singolo Orizzonte, e ha pubblicato altri brani come Se ti incontro. Prima di Amici si è esibito in diversi locali in tutta Italia ottenendo l’apprezzamento del pubblico. Gigi D’Alessio è molto fiero di suo figlio e lo ha sempre supportato nella sua carriera musicale, seppure molto diversa dalla sua.

Gigi D’Alessio, paura per LDA

Il figlio di Gigi D’Alessio, cantante talentuoso di Amici di Maria De Filippi, è stato ricoverato in ospedale per un malore improvviso. A comunicarlo ai suoi fan è stato proprio lui tramite un post su Instagram che lo ritrae allettato in una stanza d’ospedale. I suoi follower si sono subito preoccupati per le sue condizioni di salute.

“Buonasera a tutti, per comprovati motivi di salute sono costretto a posticipare l’evento che si sarebbe dovuto svolgere questa domenica a San Severo. È inutile dirvi quanto io sia dispiaciuto, ma allo stesso tempo sicuro di poter dare il massimo una volta guarito”. Con queste parole Luca D’Alessio ha parlato ai suoi fan.

Ma perché è stato ricoverato? Non è chiaro il motivo del suo malessere, ma a giudicare dalle sue parole non sembra qualcosa di grave. Il ragazzo dovrebbe riprendersi tra pochi giorni per ricominciare il tour da dove lo ha interrotto.

Tantissimi i fan che hanno inviato messaggi di supporto e di pronta guarigione al giovane cantante. Tra i tanti messaggi c’è anche quello di Albe, anche lui concorrente di Amici e grande amico del ragazzo. “Troppi Pan di Stelle, il troppo stroppia, amo… riprenditi scemo” ha scritto tra i commenti, esternando il suo affetto per l’amico.