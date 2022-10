Federica Pellegrini, il tradimento è terribile: “Non ti amo più”, spunta la drammatica confessione

Federica Pellegrini: nella vita della campionessa è spuntato un terribile tradimento. Il racconto è drammatico e il dolore è stato molto pesante da superare.

Un racconto drammatico che vede protagonista la campionessa di nuoto Federica Pellegrini. Poche parole pronunciate all’improvviso che hanno distrutto una bellissima coppia. Al centro c’è un tradimento tremendo che ha causato la fine dell’amore.

L’orgoglio del nuoto femminile italiano è considerata una delle più forti stileliberiste non sono nazionali, ma anche del mondo. Nel 2005 l’atleta ha conquistato dodici titoli nazionali e, nei giochi olimpici, ha segnato il nuovo primato nazionale di 1’68″02. Al momento è la primatista mondiale in carica nei 200 metri ed europea nei 400 metri, entrambi stile libero.

Oltre che dei numerosi titoli nel nuoto, la Pellegrini può fregiarsi anche dei titoli di Ufficiale, Commendatore e Grande Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. Oggi, dopo aver lasciato il nuoto, partecipa a diverse trasmissioni in qualità di giudice e opinionista, come in Italia’s Got Talent dove, insieme agli altri giurati, valuta le esibizioni di artisti provenienti da tutta Italia.

Federica Pellegrini e il tradimento

La campionessa di nuoto, conosciuta anche come Divina e considerata tra le nuotatrici più talentuose della storia del nuoto italiano, è stata protagonista di un tradimento davvero terribile che fatto soffrire una persona molto speciale. Oggi la Pellegrini è felicemente sposata con Matteo Giunti, che è stato anche il suo ex allenatore.

La nuotatrice ha avuto una storia molto importante anche con Filippo Magnini e, prima ancora di lui, con Luca Marini, anche lui nuotatore. I due sono stati fidanzati dal 2008 al 2011, fin quando c’è stata la rottura che li ha separati definitivamente. Marin ha raccontato a Chi di come la loro storia si è conclusa nel peggiore dei modi.

“In realtà questa storia è iniziata a Tenerife lo scorso maggio. A quei tempi tra me e Fede tutto filava liscio. Lei faceva addirittura progetti sulla famiglia: diceva di volerne formare una con me. Convivevamo a Verona nel nostro nido e andavamo d’amore e d’accordo.

Una sera ho notato uno strano sguardo tra lei e Magnini. Nella mia testa è scattato un dubbio. Le ho fatto una scenata di gelosia, ma lei mi ha rassicurato. Nel giorno in cui Federica ha vinto i 400 stile libero dalla sua bocca sono uscite le parole che meno mi sarei aspettato: ‘Luca, non ti amo più’. Il dolore aveva vinto su tutto.”

Un racconto dal quale traspare tutto il dramma che ha vissuto l’ex nuotatore, che si è visto crollare addosso il mondo. Nonostante le rassicurazioni dell’ex nuotatrice, alla fine i suoi dubbi erano fondati. Oggi i due si sono chiariti e sono tornati a sentirsi da amici.