La notizia per Manuel Bortuzzo è delle peggiori: “È finita all’improvviso…”

Manuel Bortuzzo, ex gieffino e nuotatore italiano affronta un altro ostacolo. Questa volta stiamo parlando di una persona speciale e purtroppo per il ragazzo la notizia non è delle migliori.

Manuel Bortuzzo è balzato nelle cronache italiane dopo il terribile incidente che l’ha visto coinvolto nel 2019. Bortuzzo si è trovato nel momento e nel posto sbagliato quando un uomo gli ha sparato colpendolo alla schiena e costringendolo alla sedia a rotelle. A quante pare il killer si sarebbe confuso e non avrebbe dovuto colpire Manuel che si trovava tranquillo fuori da un locale.

Manuel era una promessa del nuoto e il suo sogno era quello di partecipare alle Olimpiadi, infranto da quel colpo di pistola letale nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019. Bortuzzo, però, ha cercato il riscatto entrando nella casa del Grande Fratello per portare un messaggio importante: con la forza di volontà si può superare tutto.

Ed è proprio grazie alla sua tenacia che ha resistito nella casa più spiata di Italia ben 4 mesi almeno fino a quando il suo fisico non ha più resistito e la sua mente era già proiettata alle prossime paraolimpiadi a Parigi. Durante la sua permanenza Manuel Bortuzzo ha avuto una storia abbastanza tormentata con una delle principesse etiopi, Lulù Selassié.

Tra i due è durata anche oltre il Grande Fratello fino a quando proprio Manuel ha deciso di troncare la relazione mai veramente approvata dalla famiglia di lui. Adesso tra Manuel e Lulù c’è il gelo e i due sono andati avanti seguendo strade diverse.

Lulù ha fatto alcune dichiarazioni sulla sua storia con Manuel nel programma radiofonico Turchesando: “Gli voglio bene e gli auguro il meglio dalla vita. È una persona bellissima. E io con lui sono stata benissimo. Purtroppo non ci siamo né sentiti né visti. Mi piacerebbe. Anche in totale serenità, in amicizia. Soprattutto perché si sono condivise cose speciali e forti. Un amore così unico e forte… poi è brutto rimanere senza parlare. Fino adesso è stato l’amore più grande della mia vita“.

Ora, però, per Manuel Bortuzzo arriva una notizia molto brutta che riguarda la sua vita amorosa.

La fine della relazione con Angelica

Dopo Lulù, Manuel ha intrapreso una relazione con Angelica Benevieri una nota Tiktoker. Tra i due sembrava procedere molto bene soprattutto stando alle dichiarazioni di Bortuzzo a Chi in cui ha confessato: “E’ la cugina di uno dei miei migliori amici e ho chiesto il permesso a lui. Mi faccio mille problemi, ma quando vivi sensazioni che ti fanno stare tranquillo, non c’è niente di cui avere paura”.

In verità, solo pochi giorni fa proprio Angelica ha deciso di vuotare il sacco sul loro rapporto in una diretta Instagram che ha lasciato tutti di stucco. Ecco le sue parole che annunciano la fine definitiva della storia: “Non mi ha lasciata lui, l’ho lasciato io. Non l’ho usato, non avevo bisogno di visibilità. Quando l’altra persona non ti mostra attenzioni, la lasci andare. Dalle brutte esperienze imparerete molto, come ho fatto io”.

Una brutta batosta per Bortuzzo che ancora una volta è costretto nuovamente a ricominciare.