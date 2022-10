Jessica Selassié esplode e confessa tutto su Manuel Bortuzzo e Lulù: La verità fa male

Jessica Selassiè finalmente si espone e dice tutto quello che sa sulla storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù.

Jessica Selassiè ha raccontato tutto quello che sa sulla storia tra Emanuele Bortuzzo e Lulù Selassié, si riaccendono le voci sul gossip più chiacchierato della casa del Grande Fratello. Jessica già vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha raccontato della turbolenta storia della sorella Lulù con Manuel Bortuzzo.

In una recente intervista Jessica Selassié si è raccontata e ha parlato anche della sorella Lulù e della storia d’amore scoppiata all’interno del Grande Fratello Vip 6, di cui si è molto parlato nel mondo del gossip e che, come ricorderete si è conclusa bruscamente per volere di Bortuzzo e attraverso un messaggio. In pratica Lulù venne a scoprire tutto attraverso terzi e la situazione fu piuttosto complessa perché si scatenò il classico vortice di gossip.

Jessica però ha anche parlato dei suoi progetti futuri e del rapporto con i suoi ex coinquilini della casa più spiata d’Italia. I fan di Jessica seguirono con molta attenzione il feeling che c’era, tra tutti, con Barù, cuoco e imprenditore toscano, con la fama di Casanova che evidentemente aveva trovato in lei una certa chimica.

Purtroppo per i fan che già sognavano la storia d’amore c’è stata una delusione perché tra i due c’è solo una bella amicizia. Ma nelle scorse ore Jessica ha anche avuto la possibilità di raccontare in che rapporti è oggi con quello che, per molti, avrebbe potuto essere per lei l’uomo giusto, ribadendo che ancora oggi lo vuole molto bene.

Jessica Selassie con Manuel Bortuzzo e Soleil Sorge ecco la verità

Una delle ultime interviste di Jessica è stata a Casa Chi e in questa occasione ha parlato anche del rapporto con Soleil Sorge le sue parole sulla rivale nel periodo all’interno della casa sono state le seguenti: “Non ci siamo più viste né sentite dalla finale, io ci ero rimasta male per delle cose che aveva detto su di me. Lei si mise a parlare su questa cosa, non abbiamo modo di confrontarci, perché io uscì la stessa sera che io vidi questa clip”.

Per quanto riguarda Manuel Bortuzzo, invece, la principessa etiope ha dichiarato: “Un fulmine a ciel sereno, non me l’aspettavo per niente. Eravamo sul treno abbiamo aperto Instagram e abbiamo visto il comunicato ANSA. Quando sei dentro la casa del GF le persone le conosci al 90%. Ora non lo vedo contento com’era con Lulù, alcune situazioni lo hanno portato a fare determinate scelte. Non l’ho mai più visto né risentito, non ho mai affrontato l’argomento con lui”.

Manuel oggi sembra lontano dai fatti accaduti un anno fa e ha una relazione con Angelica Benevieri.