Orietta Berti: sapete a quanto ammonta la sua pensione? Dopo 50 anni di carriera è sorprendente

Dopo un anno ricco di esperienze e di eventi importanti ai quali ha partecipato Orietta è diventata una delle figure più presenti della televisione e oggi è una degli opinionisti del Grande Fratello Vip. Ma sapete quanto percepisce la cantante di pensione? Una cifra sorprendente che non vi aspettereste mai.

Orietta Berti è un’istituzione della canzone italiana, tra le figure più attive e con la carriera più lunga che si possa vantare in Italia e che ci crediate o no, è ancora sulla cresta dell’onde. Silvio Gigli la soprannominò la Capinera d’Emilia anche se più spesso la si ricorda come l’Usignolo di Cavriago.

La sua carriera vanta milioni di dischi venduti e ben cinque dischi d’oro, sette di platino e due d’argento. I suoi dischi sono stati pubblicati anche in diversi paesi del mondo.

Di recente ha avuto un grande successo anche con la musica contemporanea, per esempio con il tormentone dell’estate 2021, Mille, cantata con Fedez e Achille Lauro.

Orietta Berti, oggi alla sua età è ancora molto attiva in televisione tanto che ha anche partecipato a un reality Quelle brave ragazze, girando per Madrid insieme a Mara Maionchi e Sandra Milo per un’avventura on the road che ha fatto il pieno di ascolti all’inizio dell’estate.

La sua partecipazione come opinionista al Grande Fratello Vip ha fatto molto discutere, soprattutto se pensiamo che ogni domenica si è seduta al tavolo di Fazio a Che tempo che fa. Tuttavia Orietta sta sta riscuotendo un grande successo e il gradimento del pubblico.

Nel corso di questa esperienza, quella del Grande Fratello, ha rivelato anche alcuni dettagli della sua vita privata, per esempio, eravate a conoscenza del fatto che indossa sempre una parrucca? Ma tra le curiosità che la riguardano c’è qualcosa che non vi aspettereste mai, la cifra che prende per la sua pensione. Ecco di cosa parliamo.

La pensione di Orietta Berti è quella di un qualsiasi pensionato

Malgrado, di fatto, Orietta Berti non si sia mai fermata dai suoi esordi, la cantante prende comunque una pensione. In una recente intervista la cantante ha raccontanto di prendendere in realtà una cifra irrisoria e che in base ai contributi INPS che ha versato in tutti questi anni oggi prende una pensione di non più di 900 euro al mese. Stiamo parlando della media italiana, ci avreste mai creduto?

Probabilmente questo è uno dei motivi che l’hanno spinta ad accettare la proposta di Signorini e la partecipazione al Gf Vip come opinionista dove prende 10000 euro per ogni puntata. E la stessa ha cantante ha detto che un’offerta simile non si poteva rifiutare.

A prescindere dalle sue scelte, che si tratti di Rai o Mediaset, Orietta ha sempre un indice di gradimento alto e qualunque cosa deciderà di fare sarà sempre apprezzata e avrà sempre un seguito. I fan di Orietta Berti sono sempre presenti e la seguiranno ovunque.