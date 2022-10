Barbara D’Urso, senza trucco e luci è irriconoscibile: Le foto lasciano senza parole

Barbara D’Urso senza il trucco delle luci, ecco com’è veramente, da non credere!

Barbara D’Urso è una conduttrice molto stimata, fra le più amate nel mondo delle celebrità e una delle regine della televisione, seguita da sempre dal grande pubblico di Mediaset. Oggi ha 61 anni e molti dei suoi fan si chiedono come faccia a essere sempre luminosa con un look abagliante. Ma qual è il segreto dell’attrice e conduttrice?

Difficilmente Barbara D’Urso si fa vedere senza trucco e senza le luci giuste che sono passate alla storia per essere le luci alla Barbara D’Ursoo, eppure di recente la presentatrice e attrice Tv ha deciso di mostrarsi senza filtri.

Barbara D’Urso rimane una bellissima donna anche con l’avanzare dell’età e se togliamo tutti filtri di cui si circonda rimane bella comunque, ma l’avete mai vista senza un filo di trucco? Stenterete a crederci.

Barbara D’Urso, cos’è senza le luci?

Barbara D’Urso è stata la prima a dichiarare apertamente di ricorrere a certi trucchi, le sue fotografie sono un’esposizione di una forma di libertà. Dopo tanti anni in cui la stessa presentatrice non ha fatto mistero della necessità di ricorrere a delle piccole vie di mezzo per la loro bellezza e per quello che vediamo a luci spente, è altrettanto necessario che Barbara sia stata immortalata in un momento di casalinga, davvero molto inedito.

Barbara D’Urso ha vissuto questa situazione inaspettata una sera che era affacciata al balconcino con i capelli al vento, senza messa in piega non erano sistemati secondo l’idea che aveva lei.

In questa immagine che l’ha immortalata senza trucco Carmelita nazionale non sembrava lei, tanto da essere potenzialmente scambiata per un’altra persona. I capelli non sono appena messi in piega e non sono studiati come al suo solito, anzi sono legati in una coda che potremmo definire di battaglia. Sembra molto stanca e la pelle non è luminosa come sempre, oltre al fatto che non porta il trucco.

Tra i commenti la maggior parte ha pensato che non fosse davvero lei, ma una sosia. La sua foto senza trucco è decisamente inedita e in un batter di ciglio è diventata virale anche se lei non l’ha mai condivisa ufficialmente.

Una foto come questa, per banale che possa sembrare rappresenta una caratteristica della conduttrice che in questo scatto si presenta finalmente al naturale, dando soddisfazione a tutti quei fan che avevano la fortuna di conoscerla di persona e anche a quelli che pur non avendo mai avuto nulla a che fare con la conduttrice di pomeriggio cinque, hanno finalmente visto un personaggio non costruito, diverso da quello che si vede normalmente su Canale 5 e che già era amato allora.

In ogni caso che il suo look sia studiato per la televisione o che sia la naturale come questo nella foto che vi abbiamo mostrato, Barbara D’Urso resta una donna splendida in ogni circostanza.