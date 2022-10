Barbara D’Urso torna in prima serata: Le ha soffiato il posto | Costanzo lancia una bomba

Barbara D’Urso è stata per tanti anni la regina della televisione e protagonista indiscussa delle reti Mediaset. Di recente la conduttrice è stata declassata con grande dispiacere di tutti. Adesso arriva una notizia da parte di Maurizio Costanzo che cambia le carte in tavola.

Barba D’Urso è stata il volto cardine di Mediaset per moltissimi anni grazie alla conduzione di programmi di successo come Pomeriggio Cinque e soprattutto Live – Non è la D’Urso. In seguito alla pandemia, però, il suo ruolo sul piccolo schermo ha subito un completo ridimensionamento lasciando tutti i fan della conduttrice completamente sgomenti.

Gli show della D’Urso, infatti, proprio nella loro eccentricità e particolarità sono diventati dei prodotti cult e di successo e hanno raccolto sempre il favore del pubblico. Purtroppo, però, Piersilvio proprio a causa dell’eccessiva dose di trash dei programmi ha deciso di ridurre al minimo la presenza della D’Urso cancellando la sua prima serata ossia Live Non è la D’Urso.

Anche la fascia pomeridiana ha cambiato volto con la proposta di un tipo di programma più serio e meno plateale in linea con le volontà dei vertici Mediaset. La D’Urso ha accolto questa trasformazione in maniera propositiva ma è evidente come tutta questa vicenda l’abbia profondamente segnata.

Da grande professionista Barbara D’Urso continua a portare avanti i suoi progetti dedicando a quest’ultimi anima e corpo. Maurizio Costanzo, ora, fa delle dichiarazioni che chiarificano la posizione di Barbara all’interno del palinsesto televisivo, parole che stupiscono tutti.

L’opinione di Maurizio Costanzo

Ai lettori del giornale Nuovo, Maurizio Costanzo parla settimanalmente di argomenti che riguardano i personaggi dello spettacolo rispondendo a lettere di persone comuni incuriosite dall’universo dello showbusiness.

Il conduttore ha recentemente replicato ad una lettera di un fan della D’Urso che si domandava quando e se sarebbe avvenuto il ritorno in prima serata della primadonna di Canale 5. Ecco le parole di Costanzo: “Prima o poi Barbara D’Urso tornerà in prima serata. Ha già ben condotto La pupa e il secchione. Il ritorno del suo Live credo sia improbabile e capisco che molti telespettatori siano delusi”.

Insomma, pare che a detta di Maurizio Costanzo, Baraba D’Urso tornerà a riprendersi il posto che merita in televisione proprio in virtù del suo impegno e dell’amore che molto pubblico ha per lei. Tuttavia, però, Maurizio dall’alto della sua esperienza non ritiene che la sua ricomparsa sarà ancora con Live – Non è la d’Urso, un format ormai praticamente archiviato.

Dopo la Pupa ed il Secchione su Italia 1, allora tutti si chiedono quanto ancora la Mediaset punterà su Barbara D’Urso. Intanto, i suoi numerosi fan sperano vivamente che Costanzo, in merito alla questione D’Urso-Mediaset, possa avere ragione.