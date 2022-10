Scandalo Meghan Markle, il video del rapporto orale scatena il putiferio: “È una ipocrita”

Meghan Markle di nuovo al centro dell’attenzione mediatica, questa volta per una fellati0 relativa al suo passato di attrice.

Come ricorderete Meghan, attrice di origine americana è diventata famosa agli occhi del grande pubblico per l’acclamata serie televisiva Suit. Ma sembra che Meghan abbia partecipato anche alla serie televisiva Beverly Hills 90210 in cui avrebbe partecipato a una scena con un rapporto orale per il quale sarebbe stata criticata aspramente. Ecco cosa è successo.

Meghan Markle rimane tra le consorti reali, quella più discussa e criticata nel regno inglese in generale, non solo dalla Corona ma anche dai sudditi. Fin da quando Harry l’ha scelta come consorte, Meghan è stata oggetto di molte critiche anche se malgrado i molti commenti negativi la donna è riuscita a crearsi un gruppo di sostenitori che hanno espresso la loro simpatia per la Duchessa, malgrado fosse originaria di un’altra terra. Malgrado ciò sono proprio i tabloid ad attaccarla di più facendo saltar fuori elementi del suo passato con il deliberato scopo di sminuirla e di far emergere un’immagine di lei negativa.

Ma cosa è successo questa volta per cui Meghan Markle sarebbe di nuovo al centro del gossip più spietato? Secondo gli ultimi rumors è saltato fuori un fatto del suo passato di attrice che è stato aspramente criticato e che fino a questo momento era rimasto nascosto, ma in questa occasione la Royal Family non c’entra nulla. Il New York Post è uscito con un articolo che faceva riferimento al suo passato di attrice e in particolare la sua partecipazione a una serie televisiva molto famosa.

Come ricorderete una delle partecipazioni più importanti di Meghan Markle in televisione è stata quella nella famosa e molto seguita serie Tv Suit ma prima di prendere parte a quest’ultima, ha partecipato anche a un’altra serie molto famosa Beverly Hills 90210, e in questa serie culto degli anni anni Novanta avrebbe avuto un ruolo che ha preferito dimenticare, ma che di recente è venuto a galla proprio grazie ad alcune ricerche fatte dai tabloid.

Archetypes è il podcast attraverso il quale Meghan Markle ha raccontato alcune cose di sé sia dal punto di vista personale che professionale, relative al periodo in cui recitava. Tra i riferimenti di cui si è discusso, Meghan ha parlato della sua partecipazione a Deal or not Deal, che rispetto ai programmi italiani sarebbe assimilabile ad Affari tuoi. In quella occasione l’attuale duchessa avrebbe a un certo punto disertato perché la trattavano da stupida.

Meghan ha poi raccontato di essere stata tratta come un “oggetto sessuale”, proprio su queste parole è stata criticata molto sui social, in particolare sull’impietoso Twitter dove le hanno detto di essere ipocrita. Fra gli utenti Twitter che l’hanno criticata, c’è stato chi ha parlato di un contributo della stessa Meghan alla sua oggettivazione anche se lei era la prima a lamentarsene e proprio in merito a questo si è fatto il riferimento alla sua partecipazione a Beverly Hills dove è comparsa in una sola scabrosa scena.

La scena di sess0 orale

La scena incriminata vede Meghan Markle praticare del sesso orale in auto, una piccolissima partecipazione e sicuramente non degna di nota nell’economia della serie. Le critiche riguardano proprio questa cosa, il fatto di aver partecipato alla serie e solo per una scena di sesso orale quando negli ultimi tempi si è lamentata di essere stata tratta in passato come un oggetto sessuale. Ma le polemiche non si fermano qui perché alla duchessa le viene recriminato anche di aver partecipato anche in Suits a scene sessuali.

Alla base della polemica non c’è la sua partecipazione a certe scene, fini a se stesse, ma l’ipocrisia che Meghan Markle avrebbe avuto nel momento in cui si è lamentata di essere stata trattata come oggetto sessuale. È stata accusata di essere ipocrita e bugiarda e anche per questa ragione le sue dichiarazioni sulle questioni della Famiglia Reale non sono state prese sul serio.

Di certo adesso che è la moglie del Principe Harry, Meghan ha deciso di “ripulire” dalla sua carriera queste partecipazioni poco importanti, ciò anche sperando si affievoliscano le polemiche.