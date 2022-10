Meghan Markle esce allo scoperto: il commento sulla regina Elisabetta lascia tutti senza parole

Sono passati quasi due mesi dalla morte della Regina Elisabetta ma anche se passata a miglior vita la sovrana inglese fa ancora parlare di sé e questa volta a esprimersi è stata Meghan Markle, la quale avrebbe fatto alcune delle dichiarazioni importanti e inaspettate. Le parole della duchessa sono state riportate su un magazine americano.

Come ricorderete in questo periodo sarebbe dovuto uscire un film sulla vita di Meghan e Harry ma con la morte della Sovrana d’Inghilterra l’uscita del film è stata posticipata. In molti hanno pensato che quel film possa raccontare verità scabrose sulla corona e che potrebbero, attraverso quello, saltare fuori delle indiscrezioni fin ora tenute segrete. Pertanto il biopic per ora è tenuto da parte in attesa di un momento migliore per farlo uscire.

Ma Meghan Markle non si ferma di fronte alla morte della Sovrana e di recente ha rilasciato un’intervista a un magazine americano nel quale fa delle precise dichiarazioni sulla Regina Elisabetta II. Il periodico in questione è il famoso Variety, rivista tra le più lette e conosciute sui temi di spettacolo, costume e cultura in generale. Visti i contenuti di cui di solito si occupa la rivista, l’intervista si è concentrata molto sulla serie di podcast per Spotify, chiamata Archetypes.

Il podcast consiste in una serie di interviste fatte ai personaggi famosi e condotte appunto da Megan, fra le celebrità che l’ex attrice ha intervistato c’è stata anche Paris Hilton. Più volte Meghan ha parlato del suo femminismo e ha sottolineato anche che nel suo podcast vuole raccontare il lato umano delle celebrità più che quello glamour. Proprio a proposito di Paris Hilton, Meghan ha detto che quella è stata l’intervista che l’ha messa di più alla prova, perché dall’altra parte c’erano molti pregiudizi.

Come sappiamo Meghan Markle ha un passato da attrice ma ora che ha lasciato la casa reale ha detto di non avere intenzione di tornare a quella carriera, si tratta di un’esperienza chiusa per lei. La strada dei podcast che ha appena intrapreso invece le sembra piacere molto e di sicuro vuole proseguire.

Meghan sulla Regina Elisabetta

Nella recente intervista su Variety, Meghan ha speso anche due parole sulla defunta Elisabetta II e ha fatto un riferimento a quella famosa intervista da Oprah Winfrey spiegando che al tempo si trovava al termine della sua prima gravidanza e che non aveva idea che l’intervista avrebbe avuto quell’impatto mediatico. Per altro, Meghan ha specificato che il discorso sul razzismo all’interno della casa reale inglese non si riferiva a Elisabetta II.

Meghan ha poi ricordato il suo primo incontro con la Regina come un sogno, lei si era preparata per fare correttamente l’inchino, ma quasi subito tutto è diventato più rilassato e informale. La moglie di Harry ha poi sottolineato la gentilezza della Regina in più occasioni durante le quali si sono trovate insieme, una di queste per esempio è stata quella in cui la Regina le ha offerto di condividere la coperta con cui si stava riscaldando le gambe.