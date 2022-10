Elisabetta Canalis e Brian Perri, spunta la verità: “Sono al capolinea…”, matrimonio in crisi

Il matrimonio tra Elisabetta Canalis e Brian Perri è in crisi: le ultime indiscrezioni parlano della fine ormai vicina per la loro relazione. Ecco cosa sta succedendo.

È crisi: il matrimonio tra Elisabetta Canalis e Brian Perri sembra ormai al capolinea. Le ultime notizie li vogliono a un passo dalla separazione dopo 8 anni insieme. Cosa sta accadendo alla showgirl? Ecco quello che sappiamo.

La showgirl e il chirurgo si sono conosciuti in America nel 2013, a una festa di amici in comune, e tra loro è scattato il colpo di fulmine. I due hanno cominciato a frequentarsi fin da subito e sono convolati a nozze solo un anno dopo, nel 2014. La Canalis si è trasferita poi in California per stare col marito, che opera la sua professione proprio a Los Angeles.

I due hanno 11 anni di differenza, ma non sono mai stati un ostacolo. Perri è un chirurgo molto conosciuto: si occupa di chirurgia ricostruttiva molto complessa, in particolare per tumori e malattie degenerative della spina dorsale. Prima di lui la showgirl è stata per molti anni con George Clooney.

Elisabetta Canalis e Brian Perri, la verità

Secondo il settimanale Nuovo, Elisabetta Canalis e Brian Perri sarebbero in crisi nera e a un passo dalla separazione. I due si sono sposati nel 2014 ad Alghero, in Sardegna, terra natale della showgirl, e da allora vivono stabilmente a Los Angeles. La coppia ha anche una figlia, Skyler Eva, di 7 anni.

Purtroppo sembra che qualcosa si sia spezzato e i due siano prossimi a dirsi addio. Secondo le indiscrezioni che circolano “Il matrimonio è al capolinea. Da tempo girano voci sulla crisi della relazione”. La questione non sarebbe quindi una novità, ma solo adesso è arrivata agli onori della cronaca rosa. Evidentemente il pericolo si è fatto reale.

Gli occhi più attenti avranno notato che l’ultima foto insieme risale allo scorso agosto: i due sono insieme alla figlia. Dopo quello scatto non ci sono più foto insieme e questo è un ulteriore indizio a conferma del fatto che potrebbe essere successo qualcosa.

Per ora i due non hanno rilasciato dichiarazioni e anche il silenzio fa pensare che non si vogliano esporre troppo. Sarà una crisi passeggera o anche loro dovranno affrontare una separazione? E se dovesse succedere, la Canalis tornerà in Italia per riprendersi in mano la sua carriera?

Da quando si è sposata con Perri, infatti, le sue apparizioni televisive si sono fatte sempre più rare fino a sparire del tutto. D’altronde la sua vita è continuata oltreoceano, con un marito e una figlia a cui la showgirl è legatissima. Sarà pronta ad affrontare un altro cambiamento così grande?