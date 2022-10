“Non può essere vero…” Maria De Filippi rivela qualcosa su Raffaella Carrà. Il dettaglio struggente

A distanza di un po’ di tempo dalla morte di Raffaella Carrà, si continua a parlare della meravigliosa conduttrice. Questa volta arrivano le confessioni di Maria De Filippi che rivela qualcosa di struggente sulla donna.

Raffaella Carrà è indiscutibilmente la regina della televisione italiana. La sua morte a luglio 2021 ha sconvolto tutto il mondo ignaro della brutta malattia di cui sfortunatamente soffriva. La Carrà, infatti, ha deciso di vivere la sua sofferenza in maniera privata confidando solo a pochi intimi il brutto male che l’aveva colpita.

Una notizia, quella della sua morte, arrivata come un fulmino a ciel sereno che ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo dello spettacolo. La poliedrica figura dell’artista Raffaella Carrà è difficilmente raggiungibile al giorno d’oggi sia sul piccolo e grande schermo. La Carrà, era, di fatti, una ballerina, cantante, conduttrice e attrice oltre che essere spesso in prima linea per battaglie sociali fondamentali.

Per questo che la sua scomparsa ha causato un profondo dolore sia nei suoi fan che nei suoi colleghi e amici da tanto tempo. Una di queste è stata senza dubbio Maria De Filippi con la quale la Carrà ha instaurato un rapporto profondo e di grande stima. Maria De Filippi continua ancora ad esprimere il suo dolore per la perdita e descrive la sua reazione immediata dopo aver appreso la notizia.

Le dichiarazioni di Maria De Filippi

Al giornale Il Fatto Quotidiano Maria De Filippi ha raccontato le sue primissime impressioni in seguito all’annuncio della scomparsa della grande Raffaella. La De Filippi era completamente incredula: “Ho letto che Raffaella non c’era più. L’ho letto, riletto e ho pensato: ‘Non è vero‘. Ho pensato la cosa giusta, perché una come lei non muore mai”.

La verità è che un personaggio ed una persona come lei vivrà per sempre nei ricordi e nel cuore di chi l’ha amata e di chi ha apprezzato il suo grandissimo lavoro. Raffaella Carrà è diventata, così, ancora di più rispetto a quando era in vita, un’icona della televisione, una sorta personalità assolutamente immortale.

Per Maria De Filippi il ricordo di Raffaella Carrà non è legato esclusivamente alla perdita, E’ venuto fuori, infatti, un aneddoto interessante sull’artista che fa capire un po’ il tipo di persona che la Carrà era. Ecco cosa ha raccontato:

“Un giorno mi ha detto: ‘Quando vieni all’Argentario giochiamo a burraco, sono certa che ti batto’. Anche io ne ero certa e ne sono certa ancora. Quando è venuta ad Amici, era tutto pronto: canzoni, coreografie…Si è seduta sugli scalini e mi ha detto: ‘Fammi vedere cosa hai preparato’. Ha visto e ha cambiato tutto come solo lei sapeva e sa fare.”

Maria ha ricordato anche di quando gli ha scritto in occasione del suo compleanno: “Le ho scritto per il suo compleanno e mi ha risposto con un semplice ‘Grazie’. Anche in quella risposta c’è la dignità di chi vive eternamente. Non riesco a salutarti perché so che tanto ti vedo sempre”.

Una dignità, quella della Carrà, mantenuta per davvero fino alla fine della sua vita.