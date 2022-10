Re Carlo III e quel gesto nei confronti di Diana. I sudditi faticano ancora a crederci

I sudditi sono rimasti senza parole difronte a un gesto inaspettato del Re Carlo III nei confronti di Lady Diana. Erano anni che Carlo non faceva una cosa simile per lei, per altro pubblicamente. Il mondo si è commosso appena ha saputo la bella notizia.

Re Carlo III, prossimo all’incoronazione, negli ultimi giorni sta stupendo tutti con molti colpi di scena che stravolgono ogni cosa.

Dopo la morte della mamma, la Regina Elisabetta II, che ha regnato per oltre 70 anni, si è dovuto rimboccare le maniche per prendere le redini del regno e sta facendo di tutto per essere all’altezza dell’importante incarico che ha ereditato.

Nelle ultime ore Carlo ha annunciato che durante la sua incoronazione farà un gesto pubblico molto dolce rivolto a Lady Diana, a dimostrazione che il suo pensiero è ancora vicino a lei: contro ogni attesa, Re Carlo non ha dimenticato la sua prima moglie.

Nonostante sia sposato ormai da diversi anni con Camilla Parker, a cui sembra vorrebbe togliere il titolo di regina consorte, l’ex principe del Galles non abbia mai dimenticato la sua prima moglie Lady Diana. A dimostrarlo è stato un gesto dolcissimo che ha fatto Carlo per onorare la sua memoria. I sudditi faticano ancora a crederci.

Carlo e Lady Diana sono stati sposati per diversi anni, fino a quando il loro amore non è finito. Lady D era chiamata la principessa triste per via della relazione extraconiugale con Camilla Parker, che ha faticato ad entrare nel cuore degli inglesi.

Sebbene tra i due ci siano state divergenze, Carlo non ha mai dimenticato Diana, e il gesto dolcissimo che ha fatto lo testimonia. Durante la sua incoronazione, che avverrà il prossimo maggio 2023 e dichiarerà Carlo ufficialmente Re di Inghilterra, ci sarà un dettaglio dedicato a Lady Diana.

Bloom & Wild, esperti nel settore della floricoltura, hanno svelato che durante l’attesissima cerimonia di incoronazione, ci saranno innumerevoli mazzolini di Lily of the Valley, i nostri mughetti. Non si tratta di un fiore qualunque, ma è una scelta ben pensata.

Il Lily of the Valley, che cresce nelle terre inglesi, infatti, era il fiore preferito di Lady Diana. I più attenti ricorderanno che la principessa lo scelse anche per il suo bouquet più importante, quello di nozze.

Un gesto dolcissimo che secondo l’opinione comune ha l’obiettivo di far sentire la presenza di Lady Diana e testimoniare che, nonostante tutto, Re Carlo III non l’ha mai dimenticata.