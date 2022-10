Kate Middleton in lacrime, violentissima lite con Camilla. Scandaloso scontro a Palazzo

Camilla Parker Bowles è infuriata con Kate Middleton. La donna dopo la nomina a Regina Consorte ha una potenza incredibile a Palazzo e Buckingham Palace trema.

È passato poco più di un mese dalla morte della Regina Elisabetta e la monarchia inglese sembra già allo sbaraglio. Carlo che verrà incoronato ufficialmente Re tra qualche giorno sta cercando di tenere in piedi un’istituzione antica sempre sotto gli occhi inquisitori del popolo inglese.

Dopo la morte della Regina la quale ha regnato per settanta anni, il Regno Unito si è visto privo di reali punti di riferimento. Re Carlo nonostante la lunga attesa prima di salire al trono non è sembrato totalmente pronto a prendersi carico di queste responsabilità, forse ancora troppo scosso dalla scomparsa della sua amata madre.

Al suo fianco però c’è sua moglie Camilla. I due stanno insieme praticamente da una vita intera, si da quando erano amanti clandestini durante i loro rispettivi matrimoni precedenti. Nel 2005 Carlo e Camilla si sono sposati con il benestare della Regina Elisabetta che ha voluto fortemente per la Parker Bowles il ruolo di Regina Consorte una volta morta.

Questo per dimostrare il suo appoggio nei confronti della nuora, forse troppo spesso criticata e mal sopportata dai sudditi inglesi e dalla stampa nazionale la quale si è sovente dimostrata solidale con le sofferenze della tradita moglie Diana.

Ora che Camilla è Regina Consorte la situazione si è completamente capovolta, tanto che perfino la moglie di William, l’amata Kate Middleton sembra subire molto le volontà di Camilla. Tra le due non scorerrebbe buon sangue e l’atmosfera a Buckingham Palace sta degenerando. Vediamo cosa è successo.

La lite Tra Kate Middleton e Camilla Parker Bowles

Inutile negare quanto la coppia William e Kate sia davvero amata non solo dal Regno Unito ma dal mondo intero. I due coniugi incarnano benissimo l’immagine di monarchi moderni, al passo coi tempi e gli inglesi chiedono a gran voce la loro ascesa al trono.

Ovviamente questo sarà possibile una volta che Re Carlo sarà scomparso ed è per questo che fino a quando questo non avverrà a comandare ci saranno lì e sua moglie Camilla. Pare che la donna a Palazzo abbia assunto un atteggiamento molto severo e brusco forse cercando riprendere un po’ di autorità che per tanto tempo le è stata negata.

Alcune fonti vicine alla casa reale hanno riportato alcuni comportamenti insoliti della Regina Consorte Camilla e a subire maggiormente di questo pugno duro sarebbe proprio Kate Middleton. La principessa avrebbe, infatti, avanzato una richiesta ossia quella di trasferirsi ad Adelaide Cottage per avere più spazio per i suoi bambini.

Questa proposta non è stata accetta da Camilla che per di più si sarebbe infuriata con la donna per non aver rispettato i nuovi ruoli derivati dalla scomparsa della Regina. Kate Middleton è distrutta, ma anche per lei arriverà il momento di comandare. Speriamo non ci sia Camilla nei paraggi.