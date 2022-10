Kate e Camilla d’iInghilterra, litigio imbarazzante: Scandalo pubblico

Kate e Camilla hanno discusso durante il funerale della Regina Elisabetta II. I pettegolezzi e vicende della Royal Family sembrano non avere mai fine e non si fermano neppure davanti a una bara. Kate e Camilla sono finite nel ciclone del gossip, ma per quale ragione?

Nessuno anni fa, ai tempi di Diana Spencer avrebbe mai immaginato che Camilla Parker Bowles sarebbe diventata Regina consorte, accanto al compagno di una vita Carlo III attuale sovrano d’Inghilterra dopo sua madre la Regina Elisabetta scomparsa lo scorso 8 settembre.

Intorno a Camilla si sono dette molte cose, tutti sanno che l’attuale regina consorte era l’amante di Carlo quando c’era ancora Diana e quest’ultima lo sapeva bene. Come dimenticare il mozzafiato tubino nero, ribattezzato il vestito della vendetta, indossato da Diana in un’occasione pubblica proprio il giorno dopo le dichiarazioni ufficiali di Carlo sul suo tradimento.

Ora, dopo tanti anni, Camilla già da tempo la compagna ufficiale di Carlo, sua moglie e ora Regina consorte. Kate invece è il perfetto esempio di come dovrebbe essere la moglie di un Principe, futuro sovrano, nel portamento, nel comportamento e nel modo di presentarsi in pubblico. Kate sembrava destinata a questa vita, perfino di più della stessa Diana alla quale con il passare del tempo cominciarono ad andarle stretti il protocollo e tutte le regole per sottostare alla Corona.

Ma cos’hanno in comune Kate e Camilla? Lo stesso destino, una è la Regina in carica, l’altra lo diventerà e sembra dai rumors oltre manica che le due donne stiano lavorando l’una accanto all’altra proprio per adempiere a questi nuovi compiti, anche se questa improvvisa vicinanza fa trasparire la poca simpatia che c’è fra le due. Sembra, infatti, che la Regina consorte e la Principessa consorte non si sopportino molto e ci sarebbero state diverse occasioni, durante le quali non sono riuscite a nascondere la cosa. Ecco cosa è successo al funerale della Regina Elisabetta II.

Kate e Camilla non si sopportano?

Uno dei momenti pubblici durante il quale Kate e Camilla non sono riuscite a nascondere il fatto che si sopportano a malapena è stato, forse quello meno opportuno, il funerale di Elisabetta II.

Una scena in particolare ha sorpreso tutti, quel giorno erano presenti anche i pronipoti della Regina, Charlotte e George, figli appunto di Kate e William, molto educati e composti. Durante le esequie è successo che Charlotte ha pizzicato George, per dirgli qualcosa e il gesto non sembra essere piaciuto a Camilla che ha invitato Kate a richiamare sua figlia all’ordine. Quest’ultima però stava ridendo e sembrava divertita dalla situazione.

È comprensibile che due bambini piccoli possano non reggere per molto tempo un funerale reale, eppure sono stati molto bravi a mantenersi composti per molto tempo, per cui Kate non avrebbe visto di buon occhio il richiamo di Camilla.