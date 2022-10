Belen Rodriguez, la frecciatina all’ex: “Qualcuno fa i suoi comodi…”, attacco a Spinalbese | Parole taglienti

Belen Rodriguez non è certo una che si fa mettere i piedi in testa. Su Instagram ha pubblicato una storia con quella che sembra una frecciatina all’ex fidanzato Antonino Spinalbese

Sembrava che i rapporti tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese non fossero poi così terribili, ma a quanto pare tra loro ci sono ancora questioni irrisolte. Lo ha fatto capire la showgirl pubblicando una storia su Instagram in cui lancia una frecciatina tagliente al suo ex compagno.

Antonino Spinalbese è uno dei concorrenti della settima edizione del GF Vip. Prima di diventare un personaggio televisivo faceva il parrucchiere. Il ragazzo ha conosciuto Belen e tra i due è subito scattato qualcosa: la passione era talmente travolgente che la coppia ha avuto anche una figlia.

Belen è stata sempre un po’ restia a parlare del suo ex compagno: per lei la storia si è ormai conclusa e ha voltato pagina. Spinalbese, al contrario, ha parlato in più occasioni del rapporto che aveva con la showgirl, e questo non è piaciuto alla donna. In particolare, durante una delle puntate, Antonino ha svelato di sentirsi responsabile per la fine della loro storia e di “aver sfidato le leggi della gravità” per salvare la coppia.

Belen Rodriguez attacca Spinalbese

La showgirl ha condiviso coi suoi fan un pensiero molto personale dedicato, sembrerebbe, al suo ex Antonino Spinalbese. I due hanno avuto una figlia insieme di nome Luna Marì e hanno mantenuto i rapporti solo per la bambina. Per il resto sembra che tra loro non scorra buon sangue.

La scorsa domenica Belen è rimasta a casa, in convalescenza dopo un infortunio al piede, e ne ha approfittato per guardarsi qualche film e serie tv. Uno di questi era La ragazza più fortunata del mondo, con Mila Kunis, uscito da poco sul Netflix; la pellicola ha portato la showgirl a una riflessione che ha condiviso sui social.

“Forse dovrei ogni tanto prendere delle “lezioni lessicali” così mi è stato detto… ma il vaffancul* (che si capisce molto facilmente) quando le cose “qualcuno” le racconta diversamente per i suoi comodi credo sia dovuto e parecchio chiaro, tra l’altro la mia metafora preferita”.

Parole molto forti e dirette, sembra, proprio al suo ex fidanzato. “Buona notte alle persone che hanno il coraggio di cercare un dialogo per costruire, non per distruggere” ha aggiunto, poi ha inserito una foto dal film. A quanto pare Belen non è stata molto contenta di ciò che Antonino ha detto su di lei. Prima del GF VIP i due avevano discusso perché alla showgirl non piaceva che lui partecipasse al programma.