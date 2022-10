Antonino Spinalbese: “Mi manca…”, cede alla confessione pubblica | Le parole dell’ex di Belen

Antonino Spinalbese si è confessato con gli altri concorrenti del GF Vip e ha affermato che gli manca una persona in particolare.

Antonino Spinalbese, l’ex di Belen, si è lasciato andare a una confessione molto particolare su una persona che gli è entrata nel cuore. Tra i concorrenti della settima edizione del Grande Fratello VIP, il ragazzo si sta finalmente aprendo coi suoi compagni.

Sarà il clima non proprio facile che si respira nella casa ad averlo spinto a parlare di sé. L’atmosfera non è delle migliori dopo il caso Marco Bellavia e gli ultimi avvenimenti. Giovanni Ciacci è stato eliminato a furor di popolo, sperdendo allo spareggio per l’eliminazione; Ginevra Lamborghini è stata squalificata dal programma; Sara Manfuso ha deciso di abbandonare la casa di sua spontanea volontà.

La Manfuso, prima di andarsene, ha condiviso un segreto choc di Carolina Marconi. La showgirl aveva rivelato all’amica un episodio accadutole diversi anni prima che ha lasciato tutti senza parole. Che cosa dirà quando scoprirà che Sara lo ha detto a tutta Italia?

I concorrenti rimasti sono tutti abbastanza provati dalla situazione, e andare avanti non è semplice. I vip devono stare molto attenti a quello che faranno o diranno, perché i telespettatori hanno già dimostrato una volta che certi atteggiamenti non possono essere perdonati.

Antonino Spinalbese si confessa

Antonino Spinalbese è sicuramente uno dei concorrenti che sta soffrendo di più per la sua situazione. Spesso, parlando con gli altri inquilini, ha parlato della figlia Luna Marie, che è diventata la persona più importante della sua vita. L’ex parrucchiere ha avuto la piccola durante la sua passata relazione con Belen.

E proprio della showgirl ha parlato più volte, descrivendola come paziente e comprensiva nei suoi confronti. “È difficile perché le cose non sono andate, ma grazie anche a mia figlia ho capito che non bisogna portare rancore per nulla. Anche lei è stata brava nei miei confronti, penso che sia stata proprio lei a fare il primo passo per riappacificare, io sono stato sfuggente”.

Non si è risparmiato neanche su sua figlia, per il quale nutre un amore smisurato. “La mia vita è cambiata tante volte, all’inizio pensavo che arrivasse il regista, invece era mia figlia, ho il visuale ricordo di quel momento stupendo, ero un po’ spaventato, perché ha avuto dei piccoli problemini di respirazione, l’ho capito più in là di essere diventato padre, la guardavo più volte e non ci credevo”.

Infine, durante un confessionale, ha parlato anche di Ginevra Lamborghini, affermando che sente la sua mancanza. “Sono sincero e mi sbilancio anche, effettivamente a me manca come persona Ginevra“. Il web si scaglierà anche contro di lui ora?