Totti e Ilary, la prima udienza in tribunale è tragica: “Non c’è stato verso”, i rapporti peggiorano

Tra Totti e Ilary le cose non migliorano affatto: cominciano le udienze in tribunale per gestire la separazione.

Quella che sarebbe potuta essere una separazione tranquilla sta diventando una vera e propria guerra. Tra Totti e Ilary le cose peggiorano di giorno in giorno, anche a causa delle frecciatine e dei dispetti reciproci. La situazione è molto difficile per entrambi, esposti alla gogna mediatica e ai sostenitori di uno o dell’altra.

Ogni giorno si alza una nuova voce in questa querelle che prosegue ormai da luglio. Se all’inizio i rapporti sembravano essere abbastanza distesi, oggi i due combattono non solo per rivendicare le proprietà, ma soprattutto per incolpare l’altro di fronte agli italiani. In gioco ci sono due carriere intere e la credibilità.

Se all’inizio la volontà era quella di mantenere un profilo basso per proteggere i figli dal gossip, adesso è cambiato tutto. Sono stati in pochi ad apprezzare il gesto di Ilary di fronte al negozio di Rolex: la provocazione è costata cara alla showgirl, che ha ricevuto molti commenti disgustati dal suo comportamento.

La conduttrice è stata infatti accusata dall’ex marito di aver preso con sé i rolex che erano in cassaforte, di proprietà dell’ex calciatore. Lei non ha risposto all’insinuazione e ha preferito fare un video pungente taggando lo stesso Totti.

Totti e Ilary in tribunale, l’udienza è infuocata

I due ben presto si incontreranno ufficialmente in tribunale per risolvere la questione dei rolex e delle borse. L’ex calciatore, infatti, in risposta al furto di Ilary, ha nascosto le borse dell’ex moglie sperando di ottenere in cambio i suoi orologi.

“Che dovevo fare?” ha raccontato lui, quasi divertito. “Le ho nascosto le borse sperando in uno scambio, ma non c’è stato verso” ha spiegato. La situazione sembra assurda ma purtroppo è realtà: i due stanno andando avanti di colpi bassi per provare a uscire vittoriosi.

La prima udienza in tribunale sarà il prossimo 14 ottobre e si prevede una lotta senza esclusione di colpi. I legali della showgirl hanno presentato un’azione di reintegrazione a difesa del possesso; anche dalla parte di Totti arriverà una richiesta simile per riprendersi i Rolex.

Oltre a ciò c’è anche la questione della villa all’Eur da risolvere: entrambi vivono ancora nella casa di lusso e non sono intenzionati a lasciarla andare. L’ex coppia convive nei 700mq di casa, riuscendo a non incontrarsi. Né Totti né Ilary vogliono lasciare la casa, e l’udienza per gestire la proprietà verrà programmata molto presto.

Ultima, ma non per importanza, c’è la questione figli: con chi andranno a vivere Cristian, Chanel e la piccola Isabel? I due genitori non concordano nemmeno su questo.