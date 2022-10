Belen è al limite: “Un grande problema”, lo sfogo su problema del figlio Santiago. Purtroppo non è l’unica

Belen Rodriguez ha condiviso un problema sui social, trovando subito l’appoggio dei suoi fan. Per lei le cose non sono semplici

Belen non ce la fa più e si sfoga sui social: immediato il supporto dei suoi fan, che hanno cercato di aiutarla in tutti i modi. Una situazione non semplice per la showgirl, che però ha trovato nei suoi follower un aiuto concreto.

La showgirl è stata per molto tempo al centro del gossip, e continua ad esserlo. Tutto è cominciato dalla sua relazione con Tobias Blanco, che diffuse un video intimo di loro due per revenge porn. La questione infiammò l’Italia intera, ma la showgirl non riuscì mai a ottenere l’incriminazione dell’ex.

In seguito ha avuto una relazione con Marco Borriello e poi, nel 2009, con Fabrizio Corona. Anche in questo caso la coppia fu spesso oggetto di gossip e discussioni, fino alla fine della relazione nel 2012.

In quello stesso anno conobbe Stefano De Martino, ballerino di Amici di Maria de Filippi, che all’epoca era fidanzato con la cantante Emma Marrone. I due erano diventati la coppia da sogno del programma, ma poi qualcosa si è spezzato. De Martino si è fidanzato con Belen e i rapporti con Emma si sono deteriorati.

La showgirl e il ballerino si sono sposati nel 2013 e hanno avuto un figlio, Santiago. I due hanno vissuto molti alti e bassi: nel 2015 hanno annunciato la fine della relazione, per poi riprendersi nel 2019. Nel 2020 si sono lasciati di nuovo e la showgirl ha fatto coppia con Antonino Spinalbese, oggi concorrente del GF VIP, col quale ha avuto una figlia, Luna Marì. Oggi il ballerino e la showgirl stanno di nuovo insieme.

Belen, il problema che la affligge

La showgirl in una delle sue storie Instagram ha parlato di un problema che la affligge e che riguarda in particolare suo figlio Santiago. Il bambino, nato dall’amore tra lei e De Martino, ha avuto qualche problema e Belen si è trovata in difficoltà.

“Allora, abbiamo un grande problema: non so se capita anche a voi mamme, ma i figli, la domenica, per andare a scuola il lunedì mattina molto presto non si addormentano“ ha detto in una storia su Instagram.

La showgirl è stata accolta dalla comprensione delle altre mamme e ha ricevuto tanti ottimi consigli per gestire la situazione. In fondo, anche se una persona di spettacolo, la Rodriguez è una mamma e come tale deve affrontare certi problemi coi figli.

La showgirl è molto legata a entrambi i figli e tiene a loro più di qualsiasi altra cosa. Sebbene la relazione con Spinalbese sia finita, i due hanno mantenuto un forte rispetto reciproco per amore della bambina che hanno avuto insieme.