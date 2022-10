Sconvolgente, “Luna Marie è mia figlia” spunta la madre biologica della bambina: Non è figlia di Belén | L’indiscrezione

Alcuni giorni fa sul web ha iniziato a circolare un video nel quale una certa Tatiana Sova, giovane donna di ventinove anni, ucraina, ha dichiarato di essere la madre naturale di Luna Marie la figlia di Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese. La notizia è scioccante e il video, pubblicato su Tik tok ha fatto il giro delle piattaforme suscitando un grande clamore.

L’oggetto del video è Luna Marie, la bambina di appena nove mesi, nata a luglio dello scorso anno, figlia (almeno ufficialmente!) di Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese. La coppia nel corso degli ultimi mesi si è separata e Belén nel frattempo è tornata con il suo amore storico Stefano De Martino. Nel frattempo Antonino Spinalbese è entrato nella casa del Grande Fratello Vip e mentre ciascuno dei due conduceva la sua vita su Tik tok si scatenava questa tempesta.

Tatiana Sova ha registrato un video su Tik tok di quasi cinque minuti nel quale in buona sostanza dice di essere stata vittima di un furto di organi e che, approfittando un intervento di rimozione di certe protesi, le avrebbero sottratto dei gameti che avrebbero poi usato per la procreazione assistita. Tatiana nel video dice espressamente: “Belen Rodriguez, Luna Marie potrebbe non essere tua figlia, ma la mia”.

Il video inizia proprio con questa dichiarazione, dritta al punto, e sicuramente suscitando un grande scalpore, tanto da raggiungere il picco di 604.100 visualizzazioni complessive su Tiktok. Tatiana come abbiamo detto si era rivolta a dei chirurghi plastici per un intervento di rimozione di protesi al seno e fa nomi e cognomi di queste persone, senza alcuna remora.

L’operazione alla quale fa riferimento si è svolta nel 2020 e nel corso del racconto Tatiana accusa questi medici di averle asportato senza il suo consenso organi e parti sane del suo corpo, tra cui ovociti e gameti. In seguito Tatiana ha denunciato gli specialisti in questione alla procura di Verona, dove si sono verificati i fatti. In seguito all’operazione Tatiana, così prosegue il suo racconto nel video, avrebbe raggiunto la menopausa a soli 28 anni e quindi non potrà avere figli.

Belén: la fecondazione assistita

Ma cosa c’entra Belén in tutta questa spiacevole storia? Pare, sempre rispetto alle dichiarazioni della donna nel video, che gli ovociti e i gameti che le sono stati asportati a sua insaputa mentre era sotto intervento, siano stati usati proprio da Belén Rodriguez nel suo percorso di fecondazione assistita. Ciò sarebbe confermato, almeno nelle tempistiche, dal fatto che nove mesi dopo i fatti è nata la piccola Luna Marie.

Tatiana Sova sottolinea quanto ha appena affermato evidenziando un’altra cosa nello stesso video, la bambina non somiglia ai genitori ma è invece uguale a lei quando era bambina. Dal colore della pelle a quello degli occhi, i tratti della bambina non sono assimilabili a quelli di Belén o Antonino e a riprova di ciò Tatiana mostra due foto a confronto, la sua quando aveva un anno e Luna Marie.

“Sono una madre che è stata privata dei suoi figli e sto cercando di trovarli per poterli crescere tutti assieme” questa la dichiarazione più agghiacciante di Tatiana che sospetta che i suoi ovociti e gameti sani possano essere stati usati da altri personaggi famosi e/o ricchi e ciò vorrebbe significare che la piccola Luna Marie avrebbe potenzialmente fratelli e sorelle.

Attualmente le procure di Verona e Ferrara hanno preso il caso ma per il momento sarebbe stato archiviato. Tatiana sostiene che tale scelta dipenda da una loro intenzione di proteggere il business del traffico di organi, per questo la giovane donna ha voluto diffondere questo video.Dove sta la verità in tutta questa storia? Di certo tutto sembra uscito dalla sceneggiatura di un film e viene da chiedersi se non sia pilotato o se Tatiana non stia mentendo. Menzogna o no di sicuro ci saranno delle conseguenze, non fosse altro per il fatto che sono stati fatti nomi e cognomi.