Test Visivo difficilissimo, quasi nessuno lo risolve | Se ci riesci sei un genio

Ecco un test visivo che dimostra le vostre capacità di osservazione ed analisi. Se scovate la ciliegia senza il vermetto vuol dire che sei molto intelligente.

Sul Internet i test visivi spopolano sempre di più divertendo gli utenti del web e stimolando la loro intelligenza. Se volete anche voi mettere alla prova le vostre capacità di osservazione e comprendere quanto è il vostro quoziente intellettivo allora dovete assolutamente provare questo test.

Fare pratica con questi test è per certo molto stimolante ma riuscirete anche ad intrattenere le vostre giornate ed occupare il tempo libero a disposizione. Avrete la possibilità di capire un po’ di più sulle vostre capacità visive e allo stesso tempo testare l’ingegno. Vi considerate dei geni oppure no?

Non potete rispondere a questa domanda se non fate questa prova perché è proprio questo test che vi dirà qual è il vostro grado di intelligenza. Si tratta di un’immagine abbastanza conosciuta di un vignettista molto famoso che Gergely Dudàs in arte The Dudolf. L’artista non è la prima volta che si diletta in questi grattacapi anzi è davvero un esperto del genere.

Il test del verme

Nell’immagine ci sono disegnate molte ciliegie, tutte vicine l’un l’altra e ognuno di questa ha un verme su di essa. Alcune, in realtà hanno anche degli steli mentre altre hanno dei vermicelli che indossano dei cappelli o dei fiocchi. Tra queste ce n’è una senza il verme. Riuscirete a vederla? Se non riuscite al primo colpo non vi preoccupate: solo il 7% della popolazione riesce a scovare la ciliegia giusta al primo colpo.

Insomma, sembra davvero un’impresa difficilissima ma sicuramente non è impossibile. Il vignettista ha inserito qualche elemento in più nell’immagine, come il cappellino o il fiocco, per disturbare e per cercare di mettere in difficoltà gli osservatori. Non demordete e concertatevi per scoprire qual è la ciliegia senza il simpatico vermicello.

Avete solo dieci secondi a disposizione per arrivare alla soluzione del problema. Non fatevi prendere dall’ansia e concentravi!

Com’è andata? Siete soddisfatti dei risultati. Vi considerate dei geni o semplicemente persone nella norma?

Adesso provate a condividere questo test con i vostri amici e scoprite chi è il più smart tra di voi! Se dovesse raggiungere la soluzione in dieci secondi circa allora i vostri amici saranno, con molto probabilità, dei geni!