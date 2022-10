Alba Parietti, il dramma della malattia: l’ha nascosto a tutti | Operata d’urgenza. Un dolore immenso

Alba Parietti ha raccontato del terribile male che l’ha colpita e che ha nascosto a tutti, anche i suoi famigliari. Tanta la paura e il dolore

Alba Parietti è una conduttrice e showgirl molto nota e amata dagli italiani. L’attrice è molto attiva sui social, e proprio ai suoi follower ha parlato di una terribile malattia che l’ha colpita e che ha cercato di tenere segreta, anche ai suoi famigliari.

Le sue prime esperienze televisive risalgono agli anni ’80, quando la Parietti condusse alcuni programmi su Videogruppo, un’emittente locale torinese. Nel 1983 arrivò in Rai per condurre Galassia 2 insieme ad Anja Pieroni. Il vero successo però arrivo nel 1990, quando condusse Galagol su Telemontecarlo, insieme a Massimo Caputi. L’anno seguente tornò in Rai.

Nel 1992 presentò il Festival di Sanremo insieme a Pippo Baudo, e da quel momento la sua fama non ha mai smesso di aumentare. La showgirl ha recitato in alcune commedie come Abbronzatissimi, Paparazzi e Saint Tropez – Saint Tropez. Condusse anche un’edizione di Domenica In e di Striscia la notizia: fu la prima conduttrice donna di questa trasmissione.

Più di recente, la showgirl è stata inviata di Radio Monte Carlo in occasione del Festival di Sanremo 2010; ha fatto parte della giuria di La pupa e il secchione nello stesso anno; nel 2017 ha partecipato come concorrente a Ballando con le stelle; in seguito, dal 2019 al 2021, è stata una delle opinioniste fisse di Live – Non è la D’Urso. Nel 2022 ha partecipato come concorrente a Il cantante mascherato su Rai 1.

L’attrice ha avuto diversi amori durante la sua vita: il più importante è stato sicuramente quello con Franco Oppini. I due si sono sposati nel 1981 e hanno divorziato nel 1997. Hanno un figlio, Francesco Maria Oppini, nato nel 1982.

Alba Parietti, la terribile malattia

Alba Parietti ha nascosto una verità drammatica per molto tempo. L’attrice ha condiviso un post sui social dove ha raccontato della malattia grave che l’aveva colpita quando aveva solo 37 anni. La showgirl non aveva detto niente né ai suoi genitori né a suo figlio Francesco.

“Ho avuto una neoplasia grave a 37 anni al collo dell’utero, sono stata operata d’urgenza, grazie alla solerzia del mio ginecologo e Jessica che mi costrinse con dolcezza a sottopormi ad un’accurata prevenzione” ha confessato. “Il giorno dell’operazione arrivarono tutte le mie amiche, una ‘compagnia barbarica’, riuscimmo persino a riderci su. Non lo dissi né ai miei genitori né a mio figlio per non spaventarli. Ho risolto senza grandi traumi”

Alla fine, dopo anni in cui ha mantenuto il segreto, la showgirl ha deciso di condividere la sua esperienza per sottolineare l’importanza della prevenzione e di fare controlli periodici.