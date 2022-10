Rai, il dramma per il volto del programma: “Prima l’aneurisma celebrale, poi nessuno mi ha più voluta” | Un addio straziante

Una delle star di Non è la Rai ha affrontato un dramma terribile che l’ha costretta a dire addio alla sua carriera televisiva. La ragazza è stata abbandonata da tutti e rifiutata molte volte

Non è la Rai è uno dei programmi storici che nessuno si scorderà mai. La trasmissione, ideata da Gianni Boncompagni, ha tenuto compagnia agli italiani per anni. Tante le ragazze che sono passate di lì: il sogno di tutte loro era di diventare famose e fare carriera in televisione.

Una di loro è famosissima, la conosciamo tutti: si tratta di Ambra Angiolini. La carriera della showgirl è decollata dopo la partecipazione al programma. Ma non è la sola: oltre a lei tantissime attrici, cantanti e conduttrici hanno cominciato la loro carriera negli studi del programma.

Tra queste ci sono Antonella Elia, Miriana Trevisan, Claudia Gerini, Nicole Grimaudo, Cristina Quaranta, Lucia Ocone e molti altri. Il programma ebbe un successo strepitoso e andò in onda dal 1991 al 1995, per quattro edizioni. Le ragazze, all’epoca giovanissime, intrattenevano i telespettatori esibendosi come ballerine e cantanti.

La trasmissione fu talmente di successo che ogni giorno centinaia di fan provenienti da tutta Italia si radunavano davanti agli studi televisivi per incontrare le ragazze. Fu un vero e proprio fenomeno che catalizzò l’attenzione di stampa e spettatori in quegli anni.

Tutto questo successo si portò dietro anche delle critiche: molti furono i detrattori del programma, e per diversi motivi, come ad esempio l’uso del playback per alcuni brani o i discorsi politici fatti da Ambra Angiolini nell’edizione che condusse.

In ogni caso, le ragazze sfruttarono la fama per seguire i propri sogni e fare carriera. Tutte tranne una, che a causa di un problema di salute venne tagliata fuori da qualsiasi programma.

Non è la Rai, la drammatica storia della star

Purtroppo non sempre i desideri si esauriscono. Tra tutte quelle ragazze speranzose di far carriera ce n’è una che ha sofferto più di tutte: la sua esperienza in tv è iniziata e finita con Non è la Rai, e non ha avuto più occasione per dimostrare il suo talento.

Si tratta di Ilaria Galassi, che oggi ha 46 anni e una brutta storia alle spalle. L’ex showgirl ha raccontato della sua esperienza nel programma e di come tutto, all’improvviso, sia crollato. “Avevo quattordici anni e mezzo, ero una bimba. È stato bellissimo, era tutto colorato, eravamo tutte sempre truccate, amate, io mi sentivo già diva. Papà Angelo era gelosissimo di me, nessuno poteva avvicinarsi, se rimanevo troppo in bagno lui entrava. E grazie a lui sono rimasta una donna sana, grazie anche a mamma Francesca”

Un giorno Ilaria venne colpita da un aneurisma cerebrale e da quel momento ci sono stati solo rifiuti per lei. “Ho avuto un aneurisma cerebrale. Mi sono alzata una mattina per andare dal parrucchiere, ho avuto un fortissimo mal di testa e sono praticamente svenuta. Mi hanno operata per 10 ore, il recupero è stato lento e doloroso”.

A causa della sua malattia Ilaria è stata rifiutata più volte da diversi programmi, finché non ha abbandonato del tutto la carriera televisiva.