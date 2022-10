Vite al limite, Ashley ha perso 300 Kg: la sorprendente storia | Oggi è irriconoscibile

Ashley è una delle concorrenti del seguitissimo programma di Real Time, Vite al limite, il programma che vede protagoniste quelle persone che hanno problemi di obesità e che si rivolgono al dottor Nowzaradan per riuscire a dimagrire.

La storia di Ashley è sicuramente una delle più positive ma inizia con un dramma. Non ci crederete ma prima di partecipare al programma Tv Ashley pesava addirittura 300 chili, ma oggi stenterete a riconoscerla, un cambiamento sconvolgente.

Ashley Dunn si è rivolta al dottor Nowzaradan per affrontare e risolvere i suoi problemi di obesità, al suo ingresso nel programma infatti Ashley pesava 300 chili, sembrava davvero impossibile riuscire a dimagrire. La sua, come molte altre situazioni passate da Vite al limite, era davvero drammatica perché con i suoi 300 chili di peso, Ashley era ridotta quasi all’immobilità e solo il medico iraniano poteva aiutarla. Nowzaradan, infatti, è specializzato in chirurgia vascolare e bariatrica nella sua clinica di Houston e di casi come questo ne ha visti davvero tanti e ne ha risolti altrettanti.

Ovviamente nel momento in cui è entrata nel programma e ha iniziato le cure, Ashley aveva tutto un altro aspetto, oggi si farebbe fatica a riconoscerla.

Un percorso come quello proposto dal dottor Nowzaradan è molto lungo e complesso e di solito le persone che si avvicinano a questo tipo di dieta devono dire addio a una serie di abitudini molto radicate, come per esempio mangiare cibo spazzatura, condurre una vita sedentaria e quindi non fare mai sport. Qualcuno cede dopo le prime tappe, in qualche altra occasione i pazienti non ce l’hanno fatta e purtroppo sono morti per complicazioni di varia natura, come è accaduto per esempio a Sean, altro concorrente di Vite al limite.

Ashley invece è tra coloro che sono riuscite a completare il percorso arrivando a risultati davvero soddisfacenti per una come lei che pesava 300 chili. La quarta stagione di Vite al limite è quella alla quale ha partecipato la protagonista di questa storia e in quel periodo fu una delle favorite del programma di Real Time. Quando ha iniziato Ashley aveva 27 anni e veniva dal Texas e la sua storia ha commosso tutti.

Come abbiamo raccontato più volte, in queste storie c’è spesso molto dolore e la pazienza che bisogna avere per affrontare certe difficoltà non è poca. C’è tanto dolore legato al cibo e spesso le persone che si lasciano andare e mangiano tanto sono quelle che vogliono colmare dei vuoti per carenze, perdite emotive o separazioni dolorose.

Ashley Dunn oggi

La storia di Ashley Dunn come abbiamo detto è piuttosto dolorosa, la donna, infatti, è stata abbandonata dalla madre quando era molto piccola e in seguito ha anche subito violenza fisica. Da queste drammatiche esperienze la giovane Ashley ha iniziato a sfogare tutto ciò che aveva dentro con il cibo fino ad arrivare ai 300 chili con i quali si è presentata a Vite al limite. Ovviamente per arrivare a un peso del genere si deve anche avere una predisposizione all’obesità con relativi problemi di salute che devono essere tenuti sotto controllo. L’inizio della soluzione a un problema come questo arriva sempre con la consapevolezza che effettivamente esiste un problema e, una volta capito questo Ashley si è rivolta a Vite al limite.

Quando è entrata nel programma Ashley pesava 329 chili e ne è uscita, dopo aver seguito la terapia del dottor Nowzaradan, con 116 chili in meno. Quando si vivono difficoltà come questa anche pochi chili possono fare la differenza e perderne 116 è stata una vera vittoria e oggi Ashley è una donna davvero felice, oltre che bellissima. La sua è una vita serena e sicuramente più vivibile di quella che conduceva prima.