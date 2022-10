Carolina Marconi, la confessione choc: “In carcere per violenza domestica” | Il drammatico segreto

Carolina Marconi ha svelato un segreto terribile: ha parlato di condanna per violenza domestica e del carcere. Ecco cos’ha rivelato

Carolina Marconi ha confessato una terribile verità a Sara Manfuso. La showgirl, concorrente della settima edizione del Grande Fratello VIP, ha parlato di atti di violenza domestica e della condanna in carcere.

Nata a Caracas nel 1978, la showgirl e attrice si è fatta conoscere dal grande pubblico per aver partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello, nel 2004. Ha debuttato nel mondo dello spettacolo molto prima, nel 1997, partecipando come valletta al programma Beato tra le donne, condotto per lo più da Paolo Bonolis.

Ha lavorato anche in altri programmi, come I cervelloni, Festa di classe, Goleada e Stasera pago io. Nel 2005 è stato l’angelo del Carnevale di Venezia, che per tradizione vola sulla piazza lanciandosi dal campanile di San Marco.

Nel 2006 ha condotto Tintoria Show e nel 2006 ha partecipato a On the road, programma vacanziero con Sara Tommasi, Liudmila Radcenko e Alessandra Pierelli. Nel 2008 ha recitato in Un posto al sole d’estate e nel 2009 è stata madrina del Latina Calcio. Nel 2011 è stata tra i protagonisti di Baciati dall’amore, una miniserie su canale 5.

Nel 2015 è tornata a recitare, questa volta per il film Matrimonio al sud di Paolo Costella. Dal 2016 è diventata imprenditrice: ha aperto lo store Aloha per vendere la sua linea di calzature Le Markol, disegnata nel 2013.

Carolina Marconi, la confessione choc

Al Grande Fratello VIP gli scandali si susseguono senza tregua. Dopo la questione di Marco Bellavia, ancora infuocata, Sara Manfuso ha deciso di abbandonare la casa di sua volontà. Il motivo, a detta sua, è che si era sentita molto attaccata per il caso Bellavia: il web e la produzione del programma hanno accusato anche lei di bullismo. Dopo Ciacci e Ginevra Lamborghini, anche la Manfuso se ne va.

Prima di andarsene, però, ha condiviso coi telespettatori un drammatico segreto di Carolina Marconi, che la showgirl le aveva rivelato poco prima. Le due sono diventate molto amiche e la Marconi, quando ha capito che Sara se ne sarebbe andata, l’ha portata in camera per raccontarle qualcosa di molto personale.

La showgirl ha preso un pennarello e ha scritto sul muro una frase che ha raggelato tutti: “A mio marito hanno dato il carcere venti mesi per violenza domestica“. Le telecamere non hanno ripreso la scena, è stata Sara Manfuso a raccontarlo.

“Sapendo che me ne vado da qui lei ha fatto una cosa strana” ha detto. “Carolina mi ha detto di andare con lei in camera. Io pensavo mi volesse dare una sua cosa. E ho sbagliato. Ha aperto il suo armadio, ha preso un pennarello e ha scritto una cosa sulla parete per poi cancellarla” ha rivelato.