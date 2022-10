Benedetta e Riccardo Scamarcio spunta la verità sulla rottura: “sentimenti obbligatori…”

Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio sono una coppia dal 2021 ma ora sembra che qualcosa si sia incrinato. Ecco cos’ha detto l’attrice in merito

Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio sono in crisi? Questa è l’ultima indiscrezione sulla situazione della coppia di attori tanto seguita dai fan. L’attrice ha deciso di parlare e ha confessato alcuni retroscena sulla sua relazione.

Lei è giovanissima: classe 1998, romana, si è fatta conoscere interpretando Chiara Altieri in Baby, la serie tv di successo creata da Andrea de Sica, e Donatella Colasanti nel film La scuola cattolica sul massacro del Circeo.

Il suo talento come attrice è innegabile. L’attrice ha esordito prima sul piccolo schermo recitando in Tutto può succedere, serie televisiva di Rai 1, interpretando Federica Ferraro, al fianco di Pietro Sermoni, Maya Sansa e Alessandro Tiberi. Al cinema invece ha esordito in Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese, film che ha riscosso un enorme successo.

In seguito ha recitato in 18 regali insieme a Edoardo Leo e Vittoria Puccini. Per la sua interpretazione ha ottenuto la candidatura come miglior attrice non protagonista al David di Donatello e ha vinto poi il premio David Giovani 2021.

Nel 2022 ha interpretato Anna nel film L’ombra del giorno di Giuseppe Piccioni. È su questo set che conosciuto il suo attuale compagno Riccardo Scamarcio.

Benedetta Porcaroli e Scamarcio, la crisi

Tra i due è scattata subito la scintilla e hanno cominciato a frequentarsi. La coppia ha cercato di nascondersi per molto tempo, cercando di non farsi vedere insieme per non alimentare il gossip e l’attenzione su di loro. I due però sono stati beccati quasi subito dai paparazzi. La complicità era presente sia sul set che fuori: gli attori sono stati visti più volte al ristorante insieme, anche mentre si scambiavano baci e carezze.

Per diverso tempo hanno scelto di non ufficializzare la loro storia d’amore, rispondendo ai giornalisti con un secco “Sono affari nostri”, di fatto confermando le voci che giravano su di loro già da diversi mesi.

A quanto pare adesso la magia è finita. Le ultime indiscrezioni parlano di una crisi tra i due e sostengono che la coppia sia a un passo dalla rottura. Benedetta Porcaroli sembra aver confermato le voci: “La situazione è delicata” ha detto a Vanity Fair. “Le coppie si prendono e alla fine lasciano. Sono cose della mia vita che adesso non vorrei fossero messe in mezzo. Anche per evitare polemiche inutili”.

Insomma, sembra che le cose vertano per il peggio. Forse parte del problema sta nel fatto che Benedetta non abbia un gran rapporto con Emily, la figlia di Scamarcio: “Dico soltanto che i sentimenti obbligatori non fanno per me” ha detto in merito alla bambina. “Sono una persona assolutamente onesta e appena si affaccia una linea di non verità, mi si legge nello sguardo”. Scamarcio invece non ha ancora rilasciato commenti.