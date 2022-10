Avete mai visto la mamma di Kate Middleton? La sua bellezza lascia tutti a bocca aperta | foto

Kate Middleton è uno dei volti più amati del regno inglese: sempre elegante e perfetta, non passa mai inosservata. Per chi si chiede da chi ha preso la bellezza che la caratterizza e distingue, abbiamo una risposta. Sua mamma, Carole, è una donna stupenda: ecco le foto inedite.

La principessa del Galles è sempre stata amatissima dai sudditi della corona: sia per la sua storia d’amore con William che per i suoi look impeccabili. Icona di stile, riesce ad indossare bene e con eleganza anche abiti di Zara che, puntualmente, vanno sold out quando Kate li sceglie per le sue uscite pubbliche.

Il culmine è arrivato al suo matrimonio: per un’occasione così speciale Kate ha indossato un abito fine, elegante, con maniche lunghe, copiatissimo da tante donne in tutto il mondo. La principessa del Galles ha sicuramente superato le aspettative dei sudditi.

Mamma di tre figli, Kate vanta di un fisico bellissimo e un viso da favola. Quello che però la contraddistingue è il suo modo di comportarsi: sempre impeccabile, sembra essere nata per fare la Regina.

A proposito delle origini di Kate, la principessa non ha radici legate alla maestosa monarchia inglese. Di certo, però, viene da una famiglia benestante, infatti ha frequentato il collage con William, dove i due si sono conosciuti e frequentati per molto tempo. Ma da chi ha preso la sua immensa bellezza?

Ebbene abbiamo la risposta: in famiglia, Kate, non è l’unica ad avere questo dono. Sua mamma Carole è una donna di mezza età bellissima: le sue foto lasciano tutti a bocca aperta e giustificano l’aspetto della principessa del Galles.

Le foto della mamma di Kate Middleton

Occhi chiari, capelli ramati, un sorriso che arriva dritto al cuore: Carole è una donna in gamba che ha insegnato ai suoi figli a sognare in grande e perseguire i propri obiettivi. Possiamo dire che l’ha fatto molto bene, visto che sua figlia Kate ad oggi è una splendida principessa, molto amata e acclamata dagli inglesi.

In tanti si sono chiesti come mai la mamma di Kate abbia scelto di rimanere nell’ombra per tutti questi anni: le sue apparizioni pubbliche, infatti, non sono state molte. Alcuni pensano che sia una persona estremamente riservata, per altri non voleva invadere lo spazio della figlia, sempre impegnatissima.

In realtà, Carole è solamente una donna di successo, che ha una vita frenetica. Infatti, possiede un’azienda che tratta oggettistica per feste ed eventi e lei si occupa personalmente anche dell’organizzazione di feste.