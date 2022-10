Belen Rodriguez rompe il silenzio su Spinalbese: “… Non mi vuole”

Belén Rodriguez rompe il silenzio sul suo ex Antonino Spinalbese e si lascia andare sui social ad alcune confessioni che riguardano gli uomini della sua vita Stefano De Martino e Antonino Spinalbese.

Belén Rodriguez ha deciso di chiarire alcune cose con gli oltre dieci milioni di followers che la seguono fedelmente e si interessano anche della sua vita privata. Con l’ironia che la contraddistingue Belén ha risposto alle curiosità dei fan dicendo la sua sul suo ex Antonino Spinalbese e spendendo due parole sullo storico compagno Stefano De Martino.

Belén ha innanzitutto confermato di essere felicemente innamorata di suo marito, Stefano De Martino, con il quale nel corso degli anni ci sono stati diversi tira e molla, fino al recente ricongiungimento ufficializzato da una fotografia che lui stesso ha postato sui social per farle gli auguri di compleanno.

Belén ha parlato anche della mamma Veronica, un punto di riferimento per i Rodriguez e poi con la sua solita ironia ha risposto alla domanda di un fan che le chiedeva del suo ex, ora gieffino, Antonino Spinalbese.

L’utente le ha fatto notare quanto fosse ancora più bella dopo il ritrovato amore con Stefano e lei ha risposto: “Hai ragione, l’amore ti fa brillare”.

Qualcuno ha insinuato una certa invadenza da parte di mamma Veronica e su questo commento Belén ha risposto in modo pungente ma giusto: “Mi dispiace nel caso tua madre non ti coccoli, se non lo fa lei, fallo tu”.

Un altro utente ha scritto: “Cerca di non innamorarti del parrucchiere che hai già dato”, commento che si trovava sotto una fotografia della showgirl con un hair stilyst e la risposta di Belén è stata molto ironica: “Ci ho già provato, nulla da fare. Non mi vuole”.

Spinalbese e la censura del reality

L’argomento Spinalbese sembra essere invece top secret, Belén su di lui non si esprime e dopo aver chiesto ufficialmente di non essere menzionata, neppure suo figlio Santiago all’interno del programma, non ha replicato nulla rispetto alle cose che Spinalbese ha detto nella casa. Ci hanno pensato dalla regia del Gf Vip a censurare alcune delle sue dichiarazioni sul rapporto con la showgirl e quello con la figlia Luna Marì.

Secondo alcuni esperti di gossip i rapporti tra i due sono pessimi, tant’è che in famiglia Rodriguez si evita di menzionarlo e per questo motivo la showgirl argentina non risponde alle domande sul suo ex e mantiene il silenzio stampa circa le dichiarazioni di lui all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

Tanto la regia del reality di canale cinque è molto attenta a tutti gli sgarri di Spinalbese, censurando tutte le cose che secondo il “regolamento” stabilito con Belén sarebbero inappropriate.