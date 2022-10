Garrison: confessione shock su Maria De Filippi: “vorrei ammazzarla…”. Svelati gli assurdi motivi dell’abbandono di Amici

L’ex professore di Amici Garrison Rochelle ha fatto alcune rivelazioni circa il suo rapporto con Maria De Filippi e le motivazioni che lo hanno spinto a lasciare la scuola.

Garrison è, forse, il volto più conosciuto del talent show Amici di Maria De Filippi. Per anni il coreografo ha svolto con dedizione e passione l’attività di professore ma nel 2018 ha deciso di abbandonare il suo ruolo per seguire altri progetti. Quali sono, però, le reali motivazioni dell’addio? Ma, soprattutto, come sono adesso i rapporti Maria De Filippi?

È di certo impossibile non associare il format di Amici a Garrison sebbene l’uomo se ne sia andato un po’ di anni fa. Il programma da allora, però, è senza ombra di dubbio evoluto. L’insegnante è stato in grado di scovare grandi talenti e di farli piazzare nel mondo del lavoro.

Garrison Rochelle ha alle spalle una carriera ricca di successi e grazie all’Italia ha trovato la via per emergere. Nato a Dallas negli Stati Uniti il 4 novembre 1955 ha iniziato da piccolino a muovere i primi passi nel mondo della danza e dopo aver fatto il ballerino per un po’ di anni ha intrapreso la carriera da coreografo.

In Italia ha trovato fortuna grazie, sopprattutto, alla partecipazione al programma Saranno Famosi poi diventato Amici di Maria De Filippi. Dal 2001 al 2018 ha svolto il ruolo di insegnante con passione e mostrando sempre la sua umanità. Il talent show ha rappresentato per Garrison una buona opportunità lavorativa per promuovere il suo lavoro di ballerino e coreografo con diversi workshop, seminari e manifestazioni.

Allora, qual è il vero motivo dell’addio al programma? Garrison fa delle nuove dichiarazioni!

Le motivazioni dell’abbandono di Amici

Dopo alcuni anni dal suo addio al programma Amici Garrison è tornato sull’argomento in seguito ad un’intervista rilasciata a TvBlog in cui mette in chiaro la sua posizione e quella della sua amica Maria De Filippi. Questa le sue affermazioni “Una decisione presa in accordo con Maria. Sarei dovuto andare via già due anni prima.Negli ultimi tempi ero diventato acido e introverso, è stato come quando ti lasci alla fine di una lunga storia d’amore, in cui l’abitudine prende il sopravvento.

Il rapporto è rimasto molto bello, qualche mese fa mi ha fatto una commovente sorpresa di compleanno negli studi di Amici, dove ero stato invitato come giudice esterno di una sfida. Un bel pensiero, a maggior ragione per chi come lei ha tante cose a cui pensare”.

E ancora aggiunge “Maria fa parte della mia famiglia. Ci sono momenti in cui io voglio ammazzarla e quelli in cui lei vorrebbe fare altrettanto con me. Ma ci vogliamo bene.Che senso ha parlare male di Amici? Qualcuno lo critica perché è cambiato rispetto al passato, ma invece bisogna apprezzare il coraggio di Maria di far evolvere una trasmissione così di successo. E i numeri parlano chiaro. Al pubblico piace, questo è quello che conta.

Come ogni rapporto di amore e amicizia ha i suoi alti e bassi e anche tra Garrison e Maria ci sono state delle problematiche che però sono sempre state superate grazie al rispetto e alla stima che provano l’un per l’altro.