Barbara D’Urso, scoppia in lacrime, interrotta la diretta: Una situazione pesantissima | tutti sconvolti

La conduttrice di Pomeriggio Cinque rimane letteralmente senza parole dopo un avvenimento incredibile. La diretta viene interrotta e gli spettatori sono completamente scioccati. Vediamo nei dettagli ciò che è accaduto.

Da quasi 15 anni Barbara D’Urso è al timone del programma cult di Canale 5 Pomeriggio 5. In onda ogni pomeriggio, Barbara D’Urso porta sul piccolo schermo un format che mischia attualità, politica e notizie di gossip. Di recente è avvenuto un terribile episodio che ha lasciato la D’Urso senza parole ed in grande difficoltà nel continuare il programma.

La storia raccontata a Pomeriggio 5 è una di quelle che ti strazia l’anima e Barbara D’Urso non ne è stata per nulla indifferente. Anzi, purtroppo, dopo averla raccontata non è riuscita a proseguire tanto era il dolore e la sorpresa. Vediamo, però, questa storia più nello specifico.

L’episodio riportato a Pomeriggio 5 e la replica di Barbara D’Urso

Abituata a raccontare vicende molto complicate e ad avere a che fare con l’attualità più spietata, Barbara D’Urso, questa volta, non è riuscita a celare le sue emozioni. La donna è un fiume in piena dopo aver ascoltato una storia da brividi.

Si tratta di un episodio gravissimo che riguarda un povero bambino, neonato, abbandonato vicino ad un bidone in una busta di plastica. La D’Urso, tramite Pomeriggio 5, si è collegata con i soccorritori del bambino ed insieme hanno ricostruito l’intera vicenda. I soccorritori hanno udito dei pianti e all’inizio erano convinti fosse un animale.

Dopo essersi avvicinati hanno realizzato una scoperta sconcertante: quelle lamentele provenivano da un bambino e non da un animale. In seguito a questa spiegazione Barbara D’Urso non è più riuscita a proseguire senza piangere ed è per tale ragione che ha chiesto gentilmente alla sua inviata di continuare a fare domande agli intervistati.

Gli autori del programma hanno poi trasmesso un video che mostrava e riportava l’accaduto. Questo è stata la goccia che ha fatto traballare il vaso ed è qui che Barbara D’Urso non ha più trattenuto il pianto. La commozione ha raggiunto anche i soccorritori che avevano le lacrime agli occhi durante la ricostruzione di tutto il fatto.

A questo punto Barbara ha fatto una considerazione davvero puntuale e ha affermato: “Non è stato un caso… Sono convinta che non esistono le coincidenze… Nulla accade per caso… Quel bambino doveva vivere…”.

Nonostante l’incredibile tragedia, il piccolo ha avuto un po’ di fortuna ad incontrare quelle persone che lo hanno salvato e che lo hanno subito portato in ospedale dove è tutt’ora ricoverato. Secondo Barbara D’Urso il destino del bambino era quello di essere ancora in vita. Per questo la sua via si è incrociata con quella dei soccorritori, per fortuna gente per bene.

Il rischio di fare questi programmi che narrano vicende particolari è proprio quello di incorrere in storie assurde e che possono mettere in difficoltà perfino una conduttrice di grande esperienza come Barbara D’Urso.