Regina Elisabetta: le parole dette al figlio Carlo prima di morire sono pesantissime: Ecco la verità

È passato un mese dalla scomparsa della Regina Elisabetta II e molto si è detto intorno a una delle morti più significative del secolo. Si è parlato dell’eredità lasciata dalla Regina ma anche delle circostanze della sua morte e, di recente, in particolare sono venute a galla le ultime parole della regina destinate a suo figlio Carlo, oggi nuovo sovrano d’Inghilterra.

Lo scorso 8 settembre 2022 la Storia cambiava con la morte della Regina Elisabetta, ultra novantenne che dopo settant’anni di Regno lasciava questo mondo e il suo trono, al suo posto il Principe Carlo che ha preso la corona a settant’anni. Questo evento ha di fatto cambiato la storia d’Inghilterra, ma anche quella del mondo, se consideriamo l’influenza che ha avuto la Regina nel corso di questi anni. Diverse generazioni si sono susseguite in questi settant’anni di regno e molte cose sono accadute.

Molte persone sono nate e morte sotto lo stesso regno in tutti questi anni, sono scoppiate e si sono risolte guerre, lo stesso Carlo è arrivato alla terza età e ora si trova a regnare dopo i settant’anni, un compito certamente non facile e che sicuramente non garantisce un regno altrettanto lungo quanto quello di Elisabetta II, considerata l’età già avanzata di Carlo. Qualcuno infatti, tra i sudditi avrebbe visto più giusta l’abdicazione di Carlo in favore del suo primogenito William.

Le ultime parole della Regina Elisabetta per Carlo

Elisabetta II d’Inghilterra si è spenta nella sua residenza di Balmoral, in Scozia dove ha vissuto alcuni dei momenti più importanti della sua vita fin da quando era solo una bambina. Crescendo Balmoral è diventata una residenza di vacanza e per i momenti di pausa dal Regno e dalla city, facile comprendere perché la sovrana ha voluto passare gli ultimi giorni della sua vita proprio lì.

Chi ha potuto vedere la Regina viva nelle sue ultime ore di vita sono stati solo due dei suoi quattro figli: Carlo e Anna. Sembra inoltre, stando a quanto riportato dai tabloid inglesi che le ultime parole della Regina siano state proprio per suo figlio Carlo, ma cosa si sono detti?

Ecco quanto Elisabetta II avrebbe proferito al figlio Carlo prima di spirare: “Ora sei tu il Re, salva la nostra famiglia”.

Non ci sarebbe una conferma ufficiale circa quest’ultima affermazione della Regina, i Reali non si sono espressi in merito, non si conosce la fonte di una tale dichiarazione ma sarebbe facile immaginare che qualcosa del genere sia stato detto. Elisabetta II ha sempre messo i suoi doveri verso la corona davanti a tutto e per questa ragione, anche se sembra sempre più la sceneggiatura di una serie Tv, potrebbe aver pensato ai suoi doveri e alla successione anche nei suoi ultimi momenti.